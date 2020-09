Kiel

Herr Kämpfer, wenn Sie der Verkehrssituation in Kiel eine Schulnote geben müssten: Welche wäre das?

Ulf Kämpfer: Der Verkehr ist in Kiel wie verschiedene Schulfächer – je nachdem wo und welche Verkehrsart ist von eins bis fünf alles dabei. Als Gesamtnote würde ich uns eine Drei plus geben.

Wo fluchen Sie denn selbst?

Das Verkehrssystem wurde jahrzehntelang kaputtgespart. Manches ist nicht gut in Schuss, manches nicht modern organisiert. Die Holtenauer Straße ist beispielsweise an vielen Stellen gefährlich. Ein Dauerärgernis ist auch die B 404, auf der morgens Pendler, Meimersdorfer und unsere Busse im Stau stehen. Der Staufrust am Theodor-Heuss-Ring dagegen wird mit Ende der Baustelle vorübergehen.

Aber der Kieler Süden wird in den kommenden Jahren weiter entwickelt: Werden die Probleme dort noch größer?

Alle Erschließungen müssen mit der künftigen A 21 mitgedacht werden, sowohl die Fahrrad-Infrastruktur als auch der ÖPNV. Mit Gewerbetreibenden, Ortsbeiräten und Bürgern sind wir dazu in Gesprächen. Die Deges plant das Vorhaben. Viele Probleme werden sich erst nach und nach lösen lassen. Aber ich gebe auch zu: Einiges ist sehr komplex und die Resultate bislang oft unbefriedigend.

Viele haben den Eindruck, die Fahrradpolitik richtet sich nur an die urbane Bevölkerung in Kiel. Was tun Sie für die Pendler, die weite Wege machen müssen, zum Beispiel nördlich des Kanals und vom Ostufer?

Theodor-Heuss-Ring und Ostring sind stark belastet, der Olof-Palme-Damm funktioniert hingegen gut. Die B 76 nach Osten ist saniert, die B 404 baut der Bund weiter. Es kann keiner sagen, dass sich nichts tut. Aber, wir haben auf der anderen Seite auch über alle Parteien hinweg beschlossen, dass wir bis 2035 40 Prozent weniger Autofahrten in Kiel wollen. Das ist auch meine Leitlinie, und um das zu erreichen, müssen unter anderem die Bedingungen für einen guten ÖPNV verbessert werden, auch für die Pendler.

Dafür setzen auch Sie auf die Stadtbahn, die einige Dinge entschärfen kann. Aber vor 2030 wird die nicht fahren. Wie übersteht Kiel die nächsten zehn Jahre?

Die KVG hat ihr Angebot ausgeweitet und wird es weiter tun. Wir bauen neue, moderne Fähren, aber ich hätte gerne zusätzliche Schiffe und Routen. Für den Radverkehr arbeiten wir an der Förde-Premium-Radroute und komfortablen Radwegen in die Nachbargemeinden. Für Autos haben wir mit dem neuen A 215-Autobahnanschluss und der Sanierung am Theodor-Heuss-Ring zwei große Projekte umgesetzt. Wir tun schon jetzt für alle Verkehrsarten etwas.

Am Ostufer herrscht dabei der Eindruck, strukturell benachteiligt zu werden – gerade im Radverkehr. Können Sie das nachvollziehen?

Am Ostufer haben wir Nachholbedarf. Die Bahnstrecke nach Schönberg wird Entlastung bringen. Und wir arbeiten an der Premium-Radroute bis zur Fachhochschule. Der Lückenschluss im unteren Bereich fehlt jedoch noch. In der Preetzer Straße haben wir dagegen den Radausbau für ein Jahr zurückgestellt, damit die B 76-Pendler der Baustelle ausweichen können. In Gaarden selbst ist das historische Kopfsteinpflaster eine Herausforderung. Da müssen wir uns was überlegen. Ansonsten werden wir dem Ostufer mit der kostenlosen, größeren und vollelektrischen Schwentinefähre ein tolles Angebot machen. Und wir wollen neben dem Velo-Campus an der FH eine neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Schwentine am Geomar. So entstehen auch Leuchtturmprojekte auf dem Ostufer.

Auch mitten in Kiel wollen die Leute aber nicht nur Fahrrad fahren: Warum setzen Sie bei den Planungen für die Kiellinie darauf, den Pkw-Verkehr auf jeden Fall auszusperren?

Das muss nicht so sein. Noch ist nichts beschlossen. 2019 haben wir eine autofreie Kiellinie anlässlich einer Baustelle vorübergehend eingerichtet. Ein Ergebnis war: Neben einem guten breiten Fußweg und einer Premium-Radroute ist dort kaum noch Platz für eine Straße. Für eine Aufwertung wäre das also ein konsequenter Schritt. Entscheiden soll darüber aber ein Wettbewerb, über dessen Umsetzung dann die Ratsversammlung beschließen wird. Der schon jetzt laufenden kontroversen Diskussion stellen wir uns. Gerade an der Kiellinie stellt sich exemplarisch die Frage: Wie können wir mehr Lebensqualität gewinnen und gleichzeitig den Verkehr fair verteilen?

Der Protest kommt auch aus der erweiterten Nachbarschaft. Was können die Menschen an der Feldstraße für die Umgestaltung der Kiellinie?

Änderungen an der Kiellinie haben an anderen Stellen Folgen – an der Hebbelschule, der Lindenallee oder der Feldstraße. Bisher sind die Mehrbelastungen aber stets wegen kurzfristiger Sperrungen entstanden. Autofahrer werden sich umgewöhnen. Wir haben den Westring und den Olof-Palme-Damm, die mehr Verkehr aufnehmen können.

Im Zentrum fürchten Geschäftsleute eine schlecht erreichbare autofreie Innenstadt. Eine berechtigte Angst?

Nein. Wir hatten in der Holstenstraße im Juli die höchste Passanten-Frequenz seit Beginn der Messungen. Wenn die Leute einen Grund haben, in die Stadt zu kommen, kommen sie. Jede Entschleunigung im unmittelbaren Einkaufsbereich wird die Aufenthaltsqualität der Innenstadt steigern. Und die Parkhäuser wie am ZOB sind ganz und gar nicht überfüllt. Die Innenstadt bleibt auch für Pkw sehr gut erreichbar, aber man muss nicht vor jedes Geschäft vorfahren können.

Haben die Kaufleute also ein Wahrnehmungsproblem?

Die Wahrnehmung ist geprägt von den großen Innenstadt-Baustellen in den letzten Jahren. Aber wir haben weiter 6500 Parkplätze in der Innenstadt, teils kostenlos, teils mit Gebührenerstattung in vielen Geschäften.

Würden Sie sich noch mehr Pkw-Sperrungen wünschen?

Die Andreas-Gayk-Straße wird weiter entschleunigt. Die Parkplätze an Kehden- und Küterstraße könnten eine Aufwertung vertragen, aber das ist nicht akut und geht nur zusammen mit den Geschäftsinhabern.

Auch in der Holtenauer Straße haben Kaufleute Angst vor einer möglichen Bauphase der Stadtbahn. Wie wollen sie dort ein anderes Gefühl vermitteln?

Die Innenstadt haben wir auf Wunsch und Initiative der Kaufleute umgestaltet. Natürlich gibt es Befürchtungen an der Holtenauer. Den dortigen Kaufleuten muss ich aber ein Lob aussprechen: Sie bringen sich sehr stark in die Gespräche über eine Stadtbahn ein. Wir diskutieren offen über Befürchtungen und mögliche Lösungen. Die Erfahrung aus anderen Städten zeigt: Am Ende ist jeder froh, der in der Nähe einer solchen attraktiven Verkehrsinfrastruktur liegt.

Also ist der Oberbürgermeister zur Konfrontation bereit – auch mit denen, die um den Verlust ihrer Parkplätze für Fahrradflächen fürchten?

Vor allem ist der Oberbürgermeister zur Diskussion und zum Austausch bereit. Ich erwarte das aber von allen anderen auch. Eine Verkehrswende dauert mehrere Jahrzehnte. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen! Vorgaben wie der Masterplan Mobilität und der Masterplan Klimaschutz sind im Rat einstimmig verabschiedet worden. Und auch im OB-Wahlkampf habe ich beherzte Schritte in Richtung Verkehrswende versprochen und dafür ein starkes politisches Mandat bekommen. Wer ambitionierte, moderne Verkehrspolitik wählt, der bekommt sie auch.

Fragen: Niklas Wieczorek und Kristian Blasel

