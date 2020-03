Ulf Kämpfer in Kanzlermanier

Kiel

Ulf Kämpfer ist für seine zweite Amtszeit von April 2020 bis April 2026 nunmehr ordnungsgemäß vereidigt und ernannt. Seine Stellvertreter, Bürgermeisterin Renate Treutel und Stadtrat Gerwin Stöcken, sind für denselben Zeitraum wiedergewählt.

Die Formalien sind auch ein Signal an die Kieler: Die Verwaltungsspitze steht, und sie ist dauerhaft handlungsfähig. „Wir werden da sein“, sagte der Oberbürgermeister, und er meinte: Wir werden für Euch da sein. „Wenn unser Schiff Kiel jetzt in schwere See geht: Wir werden die Letzten sein, die das Schiff verlassen.“

„Zu gern hätte ich jetzt meine Ideen und Pläne für die nächsten sechs Jahre vorgestellt“, sagte Kämpfer nach der Vereidigung. „Aber die Zeiten sind nicht so.“ Es sei ihm eine Ehre, die kommenden sechs Jahre in Kiel zu gestalten, sagte er noch – und ging dann zügig in den Krisenmodus.

Ulf Kämpfer dankt allen Einsatzkräften in Kiel

In Kanzlermanier dankte Kämpfer allen Menschen, die derzeit in Kiel im Einsatz sind: Medizinern und Pflegekräften, Polizisten und Feuerwehrleuten, auch Supermarktkräften. Der Verwaltungschef schloss in seinen Dank ausdrücklich seine Leute ein: die Beschäftigten der Landeshauptstadt Kiel und ihrer Betriebe. Kräftiger Applaus der Ratsversammlung.

Kämpfer erinnerte an die TV-Ansprache der Bundeskanzlerin am Vorabend und sagte: „Es war die letzte Warnung vor einer Ausgangssperre.“ Jetzt komme eine harte Zeit, aber „viele Härten lassen sich mildern, wenn wir einander beistehen“.

Der Oberbürgermeister appellierte an alle Kieler, jetzt solidarisch zu sein mit denen, „die besonders verletzlich sind“, und mit denen, „die um ihre Existenz fürchten, um ihren Arbeitsplatz, ihr Gehalt, ihre Mieten.“ Kämpfer sagte voraus: „Wir werden viele, viele Arbeitslose sehen.“

Der Erste Mann der Landeshauptstadt gab den Menschen Handlungsempfehlungen an die Hand. Er bat sie, jetzt Angebote von Kieler Firmen zu nutzen und nicht von Amazon. Er bat sie, jetzt online Gutscheine im Kieler Handel zu kaufen, die sie erst Weihnachten einlösten, um die Geschäfte jetzt liquide zu halten. Er bat sie, den Lieferservice geschlossener Kieler Restaurants in Anspruch zu nehmen. Kräftiger Applaus der Ratsversammlung.

Ulf Kämpfer verkündet: Wir verschieben die Kieler Woche

Und dann kam Ulf Kämpfer zur konkretesten Botschaft des Tages: „Die Krise macht vor unserem besten Pferd im Stall nicht Halt“, sagte er. „Wir wollen die Kieler Woche nicht absagen, aber wir müssen sie verschieben, auf den 5. bis 13. September.“ Kämpfer formulierte die Hoffnung: „Es wäre wunderbar, wenn wir dann eine kleine Wiederauferstehung des öffentlichen Lebens feiern können.“

Die Partner von RSH und NDR, die fürs Musikprogramm auf den großen Kieler-Woche-Bühnen sorgen, stellten sich sogleich hinter die Entscheidung. „Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen“, sagte Dirk van Loh von Regiocast.

Er versprach: „Wir werden unser Möglichstes versuchen, auch dann ein angemessenes Musikprogramm auf die Beine zu stellen.“ NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Thormählen versicherte: „Natürlich stehen wir als Partner der Kieler Woche voll hinter der Entscheidung der Landeshauptstadt.“ Thormählen fügte an: „Aber ganz ehrlich: Im Moment haben wir ganz andere Sorgen und Themen.“

Jetzt müssen die Segler informiert werden

Regattaleiter Dirk Ramhorst will jetzt alle Aktiven informieren und mit den Seglerverbänden das neue Programm ausarbeiten. „Wir wollen jetzt für die Planbarkeit Fakten schaffen“, sagte Ramhorst.

Das Kieler-Woche-Büro geht jetzt an die Planung der tollen Tage im September. Sein Leiter Philipp Dornberger sagte: „Wir sind uns bewusst, dass wir diese einzigartige Herausforderung nur mit allen Beteiligten im engen Schulterschluss bewältigen können.“

