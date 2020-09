Kiel

Im Oberbürgermeisterwahlkampf habe er „beherzte Schritte in Richtung Verkehrswende“ versprochen. „Wer ambitionierte, moderne Verkehrspolitik wählt, der bekommt sie auch.“ Die Bedingungen für einen guten Öffentlichen Personen-Nahverkehr müssten dafür verbessert werden.

Kämpfer wehrt sich zugleich gegen den Vorwurf, zu einseitig den Radverkehr zu fördern. „Wir tun schon jetzt für alle Verkehrsarten etwas.“ Die täglichen Probleme auf dem Theodor-Heuss-Ring, auf dem noch bis mindestens Oktober Bauarbeiten im Gang sind, werden sich nach Einschätzung des Oberbürgermeisters bald entschärfen. Auch die Innenstadt mit 6500 Parkplätzen ist laut Kämpfer weiterhin gut erreichbar.

Anzeige

Was wird aus der Kiellinie?

Neben den Klagen über Staus auf den Zufahrtsstraßen und der Diskussion über fehlenden Parkraum gibt es in Kiel eine heftige Debatte über die Zukunft der Kiellinie. Die Stadt will Mittwochabend auf einer Informationsveranstaltung die Pläne für einen Wettbewerb darstellen, der Vorschläge für die Umgestaltung des Kieler „Sahnestücks“ erarbeiten soll. Kämpfer betont, dass es noch keine Vorentscheidung für eine Pkw-Sperrung gebe. Er sagt aber auch: „Neben einem guten breiten Fußweg und einer Premium-Radroute ist dort kaum noch Platz für eine Straße.“ Weniger Autoverkehr wird es voraussichtlich künftig auch am Tiessenkai im Stadtteil Holtenau geben. Die Stadt will den Betrieb der beliebten Flaniermeile übernehmen und hat angekündigt, den Zugang für Pkw dort dann zu erschweren.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Kundgebung gegen die Sperrung der Kiellinie

Oberbürgermeister würde Alternative zur Südspange begrüßen

Kämpfer hatte bereits in der vergangenen Woche mit seiner Aussage zur umstrittenen Südspange überrascht, die derzeit von der Projektgesellschaft Deges geplant wird. „Wenn es einen Weg gibt, die Verkehrsprobleme ohne Südspange zu lösen, bin ich der Erste, der sich darüber freut.“ Die Deges hat für den Ausbau der B404 zur A21 zwischen Kronsburg und Barkauer Kreuz sowie für den Neubau der vierspurigen B202 ( Südspange) jetzt Ingenieurbüros mit der Erstellung der Vorplanungsunterlagen beauftragt.

So viel investiert die Stadt

Nach zehn Euro pro Einwohner im Jahr 2016 hat die Stadt die Ausgaben für den Radverkehr zuletzt deutlich erhöht. Ende des Jahres wird sie voraussichtlich 30 Euro pro Kopf betragen. Zum Vergleich: Für Fußgänger gibt die Stadt 28 Euro pro Kopf aus, für den ÖPNV rund 29 Euro und für Autoverkehr knapp 40 Euro.

von Niklas Wieczorek und Kristian Blasel

Mehr zum Thema:

IHK fordert Südspange und Ostring II

Südspange – Das sagt die Kieler Politik