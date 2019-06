Kiel

Trotz des großen Erfolgs bei der Europawahl werden die Grünen in Kiel voraussichtlich nicht mit einem eigenen Kandidaten in die Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober 2019 gehen. Wie der Kreisverband am Dienstag mitteilte, empfiehlt die Findungskommission der Jahreshauptversammlung der Kieler Grünen am Sonnabend eine Unterstützung von Amtsinhaber Ulf Kämpfer ( SPD).

Die Parteiführung macht dabei feine Unterschiede: Kämpfer soll diesmal - anders als 2014 - nicht "der grüne Kandidat" sein, sondern seine Kandidatur soll "lediglich unterstützt werden".

Die achtköpfige Findungskommission besteht aus je zwei Vertretern des Kreisvorstands, der Ratsfraktion, der Grünen Jugend und der Parteibasis. Ihre Entscheidung war nicht einstimmig.

Kein grüner OB-Kandidat in Kiel : Grüne Jugend ist eher unzufrieden

Insbesondere die Grüne Jugend tut sich offensichtlich schwer mit der Unterstützung des Sozialdemokraten. Sie sehe ihn weiterhin kritisch, sagte Katharina Zunzer von der Jugendorganisation der Grünen. Es habe sich aber "zum Bedauern einiger gezeigt, dass sich keine mehrheitsfähige Kandidatur gefunden hat".

Der Kreisvorsitzende Johannes Albig bestätigte, dass es bereits seit dem vergangenen Herbst Gespräche mit möglichen eigenen Bewerbern gegeben habe. "Unser Ziel war es stets, eine Entscheidung zu treffen, die das bestmögliche Ergebnis für Kiel bedeutet." Er rechnet mit einer klaren Mehrheit der Mitgliederversammlung für die Empfehlung der Findungskommission. Dort wird am Sonnabend der Kandidat Kämpfer selbst erwartet.

"Es gab Kontakt zu Grünen wie auch zu parteifremden und parteilosen Berwerbern, teilweise mit bundespolitischer Relevanz", ergänzte die Co-Vorsitzende Swaantje Bennecke. "Immer wieder wurde deutlich, dass viel gefordert war, um ein besseres Angebot für Kiel zu machen als es ein von Grünen inspirierter Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vorhält.“

Es ging auch um die Ampel-Kooperation im Kieler Rat

„Als Vorsitzende der grünen Ratsfraktion war es mir wichtig, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Rathauskooperation weiterzuführen", sagte Fraktionschefin Jessica Kordouni. Die Grünen kooperieren im Rat mit SPD und FDP.

Kordouni: "Vor diesem Hintergrund spielte das Gesamtbild bei möglichen Kandidaturen gegen den Amtsinhaber immer eine große Rolle.“ Sie versicherte: „Grün wirkt in Kiel, auch unter einem SPD-Oberbürgermeister Kämpfer!“

Grüne hatten die Europawahl in Kiel klar gewonnen

In der Landeshauptstadt Kiel hatten die Grünen bei der Europawahl am 26. Mai 2019 mit 37 Prozent die CDU (16,8) und die SPD (16,4) klar distanziert. Der Triumph bei der Europawahl 2019 hatte den Druck auf die Grünen erhöht, einen eigenen OB-Kandidaten aufzustellen - obwohl sie politisch in vielen Punkten mit Kämpfer übereinstimmen.

Die CDU Kiel schickt den Gymnasiallehrer Andreas Ellendt (55) als Herausforderer von Ulf Kämpfer (46) ins Rennen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier