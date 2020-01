So plant die SPD den Einstieg ins 1-Euro-Ticket

Die Vorhänge wehen aus den Fenstern, Glasscherben sind auf dem Gehweg an der Eckernförder Straße und dem Arndtplatz verteilt. Mindestens zwei Verdächtige haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale in Kiel gesprengt. Laut LKA flohen sie mit der Beute.