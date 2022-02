1509 zusätzliche Stellen binnen 14 Jahren: Ist der Personalaufwuchs in der Kieler Stadtverwaltung nötig? Muss er so weitergehen? Muss er zurückgefahren werden? Ist die finanzielle Handlungsfähigkeit Kiels in Gefahr oder die personelle Handlungsfähigkeit? So debattiert die Politik in Kiel.