Das ist in Kiel für Spielplätze geplant

Ursprünglich sollte das Toben auf den Spielplätzen erst ab 11. Mai erlaubt werden. Denn die Kommunen sollten mit Konzepten die Einhaltung enger Regeln gewährleisten. Das rief nicht nur die SPD-Landesvorsitzende, Serpil Midyatli, auf den Plan.

Die Öffnung der Spielplätze sei gut, aber die Vorgaben für die Umsetzung seien praxisfern. Auch die Bürgermeisterin von Schenefeld, Christiane Küchenhof, fürchtete, dass nur wenige Städte und Gemeinden unter diesen Voraussetzungen die Spielplätze wieder freigeben würden.

Öffnung am 4. Mai möglich, aber unwahrscheinlich

In der Landesverordnung heißt es nun: Ab 4. Mai dürfen „ Spielplätze unter der Voraussetzung geöffnet werden, dass der Betreiber ein Hygienekonzept zur Reduzierung von Infektionsrisiken erstellt und umsetzt. Private Betreiber haben das Konzept der zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde zur Kenntnis zu geben.“

Die Gemeinden und Kommunen arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, schnell ihre Spielplätze wieder freizugeben. Dass dies schon am Montag geschieht, ist mehr als unwahrscheinlich. Dennoch will man in Kiel so schnell wie möglich allen Kindern wieder Plätze zum Draußenspielen bieten.

Öffnung ist ein Experiment

Allein in Kiel geht es um 270 Anlagen – die meisten öffentlich, aber auch Spielplätze von Wohnungsbaugesellschaften gehören dazu. Das Problem: Die Betreiber müssen sicherstellen, dass die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden, können aber nicht für jeden Spielplatz jemanden stellen, der für die Einhaltung der Regeln sorgt.

„Das Risiko, dass leichtsinnig über Hygieneregeln hinweggegangen wird, ist auf frei zugänglichen Flächen zweifellos größer als etwa in Kita und Schule. Insofern ist diese Lockerung auch ein Experiment. Wir geben den Eltern einen großen Vertrauensvorschuss. Jedem muss klar sein: Wenn die Regeln nicht befolgt werden, müssen wir die Spielplätze schnell wieder schließen“, sagt Renate Treutel, zuständige Dezernentin und Bürgermeisterin von Kiel. Der Kinderschutzbund hatte zuvor Paten vorgeschlagen, die die Spielplätze betreuen.

Ein Erwachsener muss dabei sein

Deshalb werden Kinder einen Spielplatz nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen dürfen. Die Stadt Kiel will an jedem Spielplatz ein Schild mit den Hygieneregeln aufstellen – mit Piktogrammen, also bildlichen Darstellungen, die jeder versteht.

Denn würde Schriftsprache genutzt, müssten die Regeln noch in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Das würde die Freigabe der Plätze verzögern. „Ich hoffe, wir können mit speziellen Stiften dann auf jedem Schild angeben, wie viele Personen sich gleichzeitig auf dem Platz aufhalten dürfen“, sagt Treutel.

Mindestabstand für Erwachsene

Klar ist auch, dass die Erwachsenen stets mindestens eineinhalb Meter Abstand halten müssen. Bei spielenden Kindern ist das allerdings kaum durchsetzbar.

„Wenn Kinder aus einem Haushalt kommen oder ohnehin zusammen betreut werden, ist das auch kein Problem. Fremden Kindern gegenüber halten die meisten ohnehin erst einmal eine gewisse Distanz ein“, sagt Treutel, selbst Erzieherin und Sozialpädagogin.

Einleuchtend sei auch der Hinweis des Virologen Christina Drosten, dass die Infektionsgefahr für Kinder auf Spielplätzen geringer als in geschlossenen Räumen sei. Das Händewaschen vor und nach dem Spielplatzbesuch sollte aber trotzdem jeder beherzigen.

Am 6. Mai soll es losgehen

Wenn alles gut läuft, könnte am Mittwoch begonnen werden, die Schilder aufzustellen, die Flatterbänder abzunehmen und die Spielplätze wieder freizugeben. Der Ordnungsdienst, so der zuständige Dezernent Christian Zierau, wird in den nächsten Wochen ein Auge auf die Spielplätze haben.

Insgesamt ist man sich aber bei der Stadt einig, dass es gut ist, die Spielplätze so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Allerdings gibt es auch noch Alternativen: auf der Familien App sollen bald alle Flächen aufgelistet werden, auf denen sich gut mit Kindern an der frischen Luft toben lässt. Zur Familienapp der Stadt geht es hier.

Die besten 52 Spielideen für Draußen gibt sind hier gelistet.

