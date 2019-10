Anja Niemann folgt auf Fritz Süverkrüp

Kiel

"Kiels Lage am Wasser muss man für solche Veranstaltungen nutzen", meinte Fritz Süverkrüp, bevor am Freitagabend die „Freya“ am Bahnhofskai ablegte und zweieinhalb Stunden über die Förde schipperte. An Bord waren ebenfalls Mitglieder des Wiener Stadtrats, die Vertreter des Bundeslandes Wien, und des Konsular Korps.

Übergabe-Feier wurde nachgeholt

Tatsächlich ist Anja Niemann schon seit dem 11. Juni dieses Jahres Honorarkonsularin, und hat das Büro ihres Vaters im Haus der Wirtschaft an der Bergstraße bezogen. Eine offizielle Übergabe gab es aber nicht. Da eine Wiener Delegation zu einem Informationsbesuch ohnehin gerade in Kiel weilt, wurde der feierliche Akt nun auf dem Raddampfer nachgeholt.

Ehrenamtliche Verwaltungsarbeit

Als neue Honorarkonsularin ist Anja Niemann Ansprechpartnerin für Österreicher in Schleswig-Holstein mit Ausnahme der Stadt Lübeck, den Landkreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein, wo Jochen Brüggen verantwortlich ist. Zu den Aufgaben eines Honorarkonsuls gehört, die Interessen eines Staates im Ausland zu vertreten. Im Gegensatz zu einer Botschaft ist das Honorarkonsulat allerdings weniger politisch. Eher werden Verwaltungsaufgaben wie bei Fragen zum Pass oder zum generellen Aufenthaltsrecht bearbeitet, Beamte sind die Honorarkonsulare aber nicht, sie agieren komplett ehrenamtlich.

Wirtschaftsbeziehungen stärken

Einen wichtigen Teil der Arbeit als österreichischer Honorarkonsul nimmt die Förderung der geschäftlichen Beziehungen zwischen Schleswig-Holstein und der Alpenrepublik ein. Somit passte das Ehrenamt perfekt zu dem Autohändler Fritz Süverkrüp, der 1988 als damaliger Leiter der Kieler Industrie- und Handelskammer gefragt wurde, ob er Honorarkonsul werden wolle. "Bereut habe ich die Entscheidung nie", sagt der 78-Jährige. "Ich fand es immer ehrenvoll, Österreich konsularisch zu vertreten."

Besondere Beziehung zu Österreich

Diese Aufgabe hätte er nicht für jeden Staat der Welt übernommen, doch da Süverkrüp regelmäßig in Österreich Urlaub machte und noch immer macht, fühlte er sich dem Land stets verbunden. "Es gab auch kaum Probleme in meiner Amtszeit." So musste er beispielsweise nie einen österreichischen Gefangenen in einem Gefängnis in Schleswig-Holstein besuchen, was zu den Pflichten eines Honorarkonsuls zählt. Doch in den letzten 30 Jahren saß kein Österreicher in und um Kiel ein.

Büfett aus dem Norden hat geschmeckt

Zu den angenehmem Aufgaben zählten offizielle Reisen, wie etwa zur Jahreshauptversammlung der Deutschen Handelskammer in seine Lieblingsstadt Wien. 1989 und 2014 stand Schleswig-Holstein im Mittelpunkt der Treffen, somit fuhr Süverkrüp mit den damaligen Ministerpräsidenten Björn Engholm sowie Torsten Albig in die österreichische Hauptstadt und durfte Schleswig-Holstein vertreten. Besonders präsent ist noch die Erinnerung an ein typisch norddeutsches Büfett, das den Versammlungsteilnehmern sehr gut geschmeckt haben muss. "Am Ende ist nichts mehr übrig geblieben", berichtet Süverkrüp.

Anerkennung aus Österreich

Mit seiner Arbeit waren auch die Österreicher zufrieden, was sich nicht nur in der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich widerspiegelt, das er 1993 erhielt. Eigentlich hätte Fritz Süverkrüp aus Altersgründen nur bis 2016 Honorarkonsul sein dürfen - die Altersgrenze liegt bei 75 Jahren. Doch da in Österreich zuerst mit der Wahl des Bundespräsidenten (2016) und des Bundeskanzlers (2017) wichtige politische Entscheidungen anstanden, wollte die Alpenrepublik Kontinuität auf dem Posten des Honorarkonsuls in Kiel und bat Süverkrüp, das Ehrenamt weiter auszuführen.

Lob für die Tochter

Nun ist mit Tochter Anja Niemann, die auch die Leitung der von der Familie geführten Autohäuser übernommen hat, eine Nachfolgerin gefunden, mit der Fritz Süverkrüp naturgemäß sehr zufrieden ist. "Sie wird das gut machen", ist sich der Vater sicher.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.