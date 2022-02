Kiel

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. hat am Mittwoch in Kiel begonnen. Doch offenbar hatte der Zahnarzt aus Westensee am 19. Mai 2021 den Plan gefasst, noch einen weiteren Menschen zu töten. Sein Ziel soll Thomas von der Wehl (65), ein Kieler Fachanwalt für Familienrecht, gewesen sein. Der 65-Jährige vertrat die Ehefrau von Hartmut F. als Mandantin – sie war eines der späteren Opfer, nachdem sie vom Westenseer im November 2020 schwer verprügelt worden war.

Warum der Kieler Anwalt, der seine Kanzlei am Alten Markt mitten in der Innenstadt hat, ins Visier von Hartmut F. geraten sein soll, erklärte er am Donnerstag im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Wochen nach den Taten vom 19. Mai 2021 habe ihn die Polizei kontaktiert, erzählt von der Wehl. Anhand von Handydaten und der Auswertung des Fluchtwagens von Hartmut F., eines weißen SUV-Leihwagens, habe man belegt, dass der mutmaßliche Dreifachmörder am Tattag vor der Kanzlei auftauchte. Zudem soll ihn ein Zeuge dort gesehen haben. Nach allem, was bekannt ist, war Hartmut F. zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Pistole bewaffnet.

Kieler Anwalt: „Da läuft es einem kalt den Rücken runter“

„Da läuft es einem kalt den Rücken runter“, sagt der Kieler Anwalt. Und: „Ich wusste immer, dass ich in diesem konkreten Fall gefährdet bin. Es hat mir lange zu schaffen gemacht, dass ich offensichtlich auf seiner Liste stand.“ Wahrscheinlich tauchte Hartmut F. nach den Taten in Dänischenhagen und im Kieler Hasseldieksdammer Weg am Alten Markt auf. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Tatzeiten mit 11 Uhr und 11.25 Uhr angegeben. Schwer vorstellbar, dass der Zahnarzt zwischendurch die Zeit fand, in die Kieler Innenstadt zu fahren. Womöglich war es also so, dass sich der Zahnarzt dort umschaute, während die Polizei nur etwa zwei Kilometer nördlich im Brauereiviertel mit einem Großeinsatz nach dem Todesschützen aus Dänischenhagen suchte.

Laut von der Wehl gibt es einen zusätzlichen Hinweis für eine weitere geplante Tat vom Zahnarzt aus Westensee. Bei ihm sei ein Zettel mit dem Namen des Kieler Anwalts und einem Termin gefunden worden, den sich Hartmut F. offenbar unter falschem Namen besorgt hatte. „Er muss vor dem Tattag hier in der Kanzlei gewesen sein“, sagt von der Wehl.

65-Jähriger schrieb seiner Mandantin noch eine E-Mail – natürlich kam keine Antwort

Die Kieler Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Hartmut F. Kontakt zum 65-jährigen Familienanwalt suchte. „Wir wussten von dem Versuch der Kontaktaufnahme“, sagt der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Da aber schlussendlich keine Straftat vorlag und der Sachverhalt nicht Gegenstand der Anklage gegen Hartmut F. sei, habe man die Spur nicht weiter verfolgt, ergänzt Bieler.

Warum der Zahnarzt seinen mutmaßlichen Plan nicht in die Tat umsetzte, kann von der Wehl nur vermuten. Vielleicht habe sich Hartmut F. die Lokalität angesehen und gedacht, dass er nach Schüssen mitten in der Stadt nicht ungehindert verschwinden könne. Das 2. Polizeirevier liege schräg gegenüber auf der anderen Seite des Alten Markts, sagt der 65-Jährige.

An den 19. Mai 2021 kann sich der Kieler Familienanwalt noch gut erinnern. Nachdem am Mittag über einen möglichen Amoklauf in Kiel berichtet worden war, habe man mit den Mitarbeitern der Kanzlei verabredet, zunächst nicht mehr vor die Tür zu gehen. Als sich die Situation beruhigte, fuhr er gegen 16 oder 17 Uhr nach Hause, erzählt der 65-Jährige. Nachdem in den Medien immer mehr Details zu der Tat in Dänischenhagen öffentlich wurden und auch der Ort Westensee ins Spiel kam, ahnte von der Wehl Schlimmes. Er habe seiner Mandantin noch eine E-Mail geschrieben, ob alles in Ordnung sei – eine Antwort erhielt er natürlich nicht.

Am frühen Abend rief der 65-Jährige dann den Polizeinotruf. Vom Verhalten des Polizisten am anderen Ende des Hörers sei er „enttäuscht“ gewesen. Er habe geschildert, dass er der Anwalt von Frau F. aus Westensee sei, und ob diese mit dem Fall in Dänischenhagen etwas zu tun habe. „Ich habe auch gesagt, dass ich mich für gefährdet halte, meine Bedenken sehr ausführlich geschildert. Aber mir wurde nichts gesagt. Sonst hätte ich Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, erzählt von der Wehl.

Als sich Hartmut F. am Abend in Hamburg stellt, ist die Berichterstattung der Medien so detailliert, dass der 65-Jährige seine Befürchtungen über den Tod seiner Mandantin bestätigt sieht. „Das ist einfach schockierend“, sagt von der Wehl neun Monate nach dem 19. Mai 2021.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im nun gestarteten Prozess ist der Kieler Anwalt als Zeuge vorgeladen. Von der Polizei sei er schon mehrfach vernommen worden, habe durch den Tod seiner Mandantin keine Verschwiegenheitspflicht mehr. Wie er seiner Aussage im Prozess entgegenblickt, in der wohl auch der Rechtsstreit zwischen Hartmut F. und seiner Ehefrau thematisiert werden wird? „Ich sehe es so, mit meiner Aussage dazu beitragen zu können, deutlich zu machen, dass diese Taten geplant waren und sich der Angeklagte nicht mit einer Affekttat herausreden kann“, sagt von der Wehl.