Es könnte die Impfstelle in Kiel mit der besten Perspektive sein: In der Seebadeanstalt Düsternbrook (Seebar) ist am Wochenende eine offene Corona-Schutzimpfaktion geplant. Am Sonnabend, 15. Januar, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 16. Januar, von 10 bis 16 Uhr sollen alle Interessierten ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung erhalten dürfen. Die Aktion soll mindestens vier Wochenenden andauern.