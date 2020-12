Ein offener Brief zu Heiligabend, der mehr Grundlagen für eine Entscheidung zum Autoverkehr an der Kiellinie-Nord fordert: Damit ist die Bürgerinitiative „Kiellinie für alle“ an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer herangetreten. Der kennt den Brief bislang nur von KN-online – und nimmt dennoch Stellung.