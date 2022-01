Mit einem symbolischen Knopfdruck startete am Freitag die Ramme an der Kiellinie ihre Arbeit. Die ersten 50 Meter Spundwand sind aber bereits gemacht. Bis zum Sommer soll ein Großteil der Spundwand an der Fördeseite bereits stehen. Das Tempo ist hoch. Auch die Sorge vor einem harten Wintereinbruch treibt die Arbeiter.