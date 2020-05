Wen es beim Gedanken an Motorräder in den Fingern juckt und wer 25 oder älter ist, darf seit Jahresanfang Leichtkrafträder mit maximal 125 Kubikzentimetern ohne Prüfung fahren. Eine Fahrschulausbildung gehört trotzdem dazu. Wen die neue Freiheit reizt, zeigt der Besuch in einer Kieler Fahrschule.