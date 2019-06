3579 Lauffreunde genossen am Mittwochabend beim 4. Business-Run bestes Laufwetter und den Blick von der Kiellinie auf die Kieler Förde. Damit nahmen 2019 mehr Teilnehmer als jemals zuvor an dem Event teil. Am schnellsten absolvierte Steffen Uliczka (13:52) die 4,5 Kilometer am Wasser.