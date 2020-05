Bei einem Verkehrsunfall um kurz nach 15 Uhr an der Kreuzung von Knooper Weg und Olshausenstraße in Kiel-Ravensberg ist am Mittwochnachmittag mindestens eine Person verletzt worden. Das bestätigte die Polizei Kiel. Involviert in den Unfall war neben einem BMW ein Linienbus der KVG.