Am 29. November 2015 zerplatzten der Olympia-Traum in Kiel. Die Förde-Stadt sagte zwar deutlich Ja zu den Olympischen Spielen 2024, Hamburg aber knapp Nein. Was ist aus den Träumen geworden – und können sie für eine erneute Bewerbung mit der Metropolregion Rhein-Ruhr wieder aktiviert werden?