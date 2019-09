Olympiazentrum Kiel: Hochhaus rottet, weil Besitzer streiten

Kiel

Der baufällige Klotz befindet sich in Toplage in Kiel-Schilksee zwischen Parkplatz Tempest und dem Meer. Wer zum Hafen oder Strand will, muss hier vorbei und wird Zeuge vom Niedergang des einst so stolzen Olympia-Hochhauses. Die Bewohner dürfen die Balkone nicht mehr betreten, weil sie abzubrechen drohen. Auch die Holzfenster sind morsch und die Betonfassade ist rissig. Die ganze Anlage wird ringsherum durch Bauzäune gesichert.

Nicht nur äußerlich ist das Haus morbide. Auch der Hausfrieden ist gestört. Der Grund für den Verfall im Ganzen ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Eigentümern über die Frage, wie das Haus saniert werden soll.

"Zustand wie bei Plattenbauten in der DDR "

„Uns beneiden alle, weil wir so eine schöne Lage haben, direkt am Strand, und mit der tollsten Aussicht. Aber das Haus ist von außen vergammelt und da schämt man sich. Das ist furchtbar“, sagt Karin Liebing (74). „Das Gebäude ist in einem Zustand von Plattenbauten in der DDR“, fügt ihr Mann Wolf Liebing (79) hinzu. Das Ehepaar besitzt und bewohnt seit 1986 eine 100-Quadratmeter-Wohnung im zwölften Stock des Gebäudes in Schilksee. Die Liebings gehören zu der Gruppe, die für eine energetische Sanierung ist.

Daneben gibt es Wohnungseigentümer, die zwar auch für eine Sanierung, aber gegen eine Dämmung der Fassade sind. So auch Volker und Friedel Stahn (beide 77). Sie wohnen seit 1972 im Haus in Kiel und sind mit einigen Mitstreitern schon mehrfach gerichtlich gegen Beschlüsse für eine energetische Sanierung vorgegangen. Aber auch sie leiden unter dem Zerwürfnis: „Mir gefällt dieses Wohnen auch nicht“, sagt Friedel Stahn.

Sanierung im Nachbarhochhaus in Kiel-Schilksee bereits vor Jahren

Während das baugleiche Nachbarhochhaus vor Jahren saniert wurde, allerdings nicht gedämmt, konnten sich die Streitparteien in diesem Haus nicht darauf einigen, was daran gemacht werden soll. Darüber hinaus gibt es aber auch Eigentümer, die sich an der Diskussion gar nicht beteiligen und den Verfall des Hauses einfach geschehen lassen. Und dann spielt in dem Streit auch die Landeshauptstadt eine Rolle, denn auch sie vertritt hier konkrete Interessen.

Da das Hochhaus mit seinen 90 Wohnungen im Privatbesitz vieler einzelner Eigentümer ist, kann die Stadtverwaltung zwar nicht mitbestimmen, sie unterstützt aber die Interessen der Befürworter einer Hausdämmung. Denn die Stadt Kiel will bekanntlich das Olympiazentrum in Schilksee zum „Energiequartier machen, um den Klimaschutz aktiv zu unterstützen“. Ziel: Kiel soll bis 2050 klimaneutral sein.

Stadt Kiel will Olympiazentrum zum Energiequartier machen

Sprecher Arne Ivers erklärt, dass die Stadt „im Falle der Drachenbahn 2 aufzeigen konnte, dass eine Sanierung, die auch eine fortgeschrittene energetische Qualität erreicht, aufgrund der dann sehr hohen Förderung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) und dem Land auch wirtschaftlich überaus interessant ist.“ Ivers räumt aber ein: „Gleichwohl ist diese energetische Sanierung zunächst natürlich teurer als eine reine Betonsanierung.“

Eigentümer Stahn kritisiert das Vorgehen der Stadtverwaltung: „Fragt sich, ob die hier neutral auftritt, wenn sie einen Haufen Ingenieurbüros beauftragt. Aus meiner Sicht sind die Modernisierungskonzepte und die Kosten-Nutzen-Analysen falsch.“ Die Betonfassade sei von noch guter Qualität und bedürfe nur einer Reinigung, zitiert Stahn einen Architekten.

Trotz dieser Argumente gab es seit 2012 mehrere Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft zur Instandsetzung oder Modernisierung des Hochhauses. Doch sie wurden nie realisiert. Denn Stahn und weitere Eigentümer zogen vor Gericht und fochten die Beschlüsse an. Mit Erfolg. Dass die Beschlüsse nicht rechtmäßig zustande gekommen waren, liegt in dem Wohneigentumsrecht begründet, das sehr enge Grenzen setzt, teils werden qualifizierte Mehrheiten und ein genaues Prozedere bei energetischen Sanierungen verlangt.

Vonovia hört wegen des fehlenden Konsenses auf Der größte Vermieter in der Stadt Kiel, der Wohnungskonzern Vonovia, ist in dem maroden Hochhaus im Olympiazentrum als Verwalter tätig. Allerdings will Vonovia den zum Ende des Jahres auslaufenden Verwaltervertrag nicht verlängern. Vonovia-Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou nennt als Grund: „Diese Entscheidung haben wir aufgrund des zu hohen Verwaltungsaufwands getroffen, der unter anderem durch den fehlenden Konsens in der Wohnungseigentümergemeinschaft besteht.“ Einige Eigentümer bedauern das, weil sie wie Wohnungseigentümer Peter Bauer sagen: „Dieses Haus kann keine Firma besser verwalten als Vonovia.“ Dennoch räumt Bauer auch ein: „Unzweifelhaft hat Vonovia Fehler gemacht.“ Gemeint sind die Beschlussvorlagen, die Vonovia vor den Eigentümerversammlungen vorbereiten musste, und die später vor Gericht nicht standhielten. Andere Eigentümer wie Volker Stahn werfen dem Vonovia-Personal zudem mangelnde Qualifiktation vor. Die Vorwürfe weist Vonovia zurück: „Wir setzen ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal ein, das stets nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes handelt“, so Vonovia-Sprecherin Alexiou. Laut Vonovia hätte ein Verwalter den Verfall des Hauses nicht aufhalten können: „Die Eigentümergemeinschaft muss Entscheidungen über Instandhaltungsmaßnahmen treffen, dann können wir als Verwalter tätig werden.“

Eigentümer Wolfgang Liebing schüttelt darüber verzweifelt den Kopf: „Man blickt durch die richterlichen Entscheidungen gar nicht mehr durch, da werden im Grunde nur Formfehler beanstandet.“ Peter Bauer (75), der jahrelang auch im Eigentümerbeirat für die energetische Sanierung gekämpft hat, ist völlig ratlos: „Gegen den Beschluss wurde geklagt, obwohl von Gutachtern ermittelt wurde, dass es der beste Weg für die Gemeinschaft und das Haus ist.“

Zu einem Termin mit den Kieler Nachrichten bittet Bauer neben den Liebings vier weitere Mitstreiter, die sich alle frustriert über die Situation äußern. Einer von ihnen ist Siegfried Patra (78). Er befürchtet, dass dem Hochhaus das gleiche Schicksal drohen könnte wie einem Duisburger Hochhaus gleichen Baujahres. Dieses wurde komplett geräumt und im März 2019 gesprengt.

Patras große Sorge ist, dass die Kosten davonlaufen: Seit dem ersten Beschluss von 2011 habe sich der Preis für eine energetische Sanierung schon mindestens verdoppelt. Auch die Heizkosten würden immer teurer. Eine sofortige Dämmung sei ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

Seine Mitstreiter, alle im Rentenalter, sind sich einig: „Wir wollen unseren Kindern die Immobilie in einem guten Zustand überlassen.“ Konterpart Volker Stahn (77) möchte das auch: „Ich will eine Sanierung lieber heute als morgen.“ Er sei eben nur gegen die Fassadendämmung. „Erstens wegen der Mehrkosten und zweitens wegen der Lärmbelästigung: Je mehr im Haus gemacht wird, desto länger dauern die Bauarbeiten. Bei Hochhäusern dürfen keine Styroporplatten angeklebt werden, sondern wegen der Brandgefahr würden Mineralstoffplatten an die Fassade angebohrt werden, das würde einen Höllenlärm geben über mehrere Monate“, schätzt Stahn.

Die Dämmungsbefürworter beklagen sich wiederum über einige jüngere Wohnungsbesitzer, „die sich gar nicht um die Angelegenheit kümmern.“ Werner Paulsen (83) stellt sich die Frage, „ob diejenigen, die gegen die Sanierungsbeschlüsse klagen, nicht dafür haften müssen, wenn sie dafür sorgen, dass uns das Haus wegbricht.

