Olympia-Initiator Michael Mronz lobte am Freitag in Düsseldorf die Partnerstadt in Schleswig-Holstein. "Es ist der Standort, mit dem wir in ein mögliches Rennen für Olympische und Paralympische Spiele gehen würden", sagte Mronz. „Was für Kiel gesprochen hat, ist die Erfahrung durch die Kieler Woche.“ Außerdem habe Kiel einen positiven Bürgerentscheid für die Bewerbung von Hamburg für 2024 herbeigeführt.

Armin Laschet zeigt sich von der IOC-Entscheidung für Australien überrascht

Die Chancen der gemeinsamen Bewerbung mit der Rhein-Ruhr-Region gelten jedoch als gering - zumindest für die Olympischen Spiele im Jahr 2032 . NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reagierte am Freitag mit Unverständnis auf die Entscheidung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees, die am Mittwoch das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren erklärt hatte. „Keine Frage, die Entscheidung des IOC am Mittwoch hat uns überrascht und auch getroffen. Man hat mir erklärt, für das IOC sei Brisbane ein guter Kandidat in unsicheren Zeiten. Ich teile diese Auffassung nicht“, sagte Laschet.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freute sich trotz der mächtigen Konkurrenz aus Australien "sehr, dass wir jetzt offiziell der auserkorene Segelpartner sind". Die Metropolregion in Nordrhein-Westfalen und Kiel halten an der Idee fest, das weitere Vorgehen mit einem Bürgerentscheid in den beteiligten deutschen Städten abzusichern. Ob dies aber, wie bislang angedacht, parallel zur Bundestagswahl im September geschehen wird, ist unklar. Ein möglicher Termin sei auch die NRW-Landtagswahl im Mai 2022, sagte Laschet.

Olympische Spiele 2032: Termin für Bürgerentscheid in Kiel steht noch nicht fest

Auch Kämpfer, der die Idee der Bürgerentscheide nachdrücklich unterstützt, will sich noch nicht auf einen Termin festlegen. "Weiteres wird in den kommenden Wochen geklärt werden." Zunächst müsse man in Kiel aber das Bewerbungskonzept „Rhein-Ruhr-City“ sowie die Chancen und die Herausforderungen einer Kieler Bewerbung für die Segelwettbewerbe gründlich mit der Ratsversammlung, der Landesregierung und der Stadtgesellschaft diskutieren. "Wir sind gut vorbereitet und können unsere Bewerbung aus 2015 den neuen Gegebenheiten anpassen. Bei einer positiven Entscheidung der Ratsversammlung würde sich dann ein verbindlicher Bürgerentscheid anschließen."

Metropolregion denkt auch an erneute Bewerbung für Olympische Spiele 2036

Sollte die Bewerbung für 2032, wie derzeit erwartet, scheitern, käme für die Region Rhein-Ruhr auch eine Kandidatur für die Spiele vier Jahre später in Betracht. „Wir würden uns auf Spiele in den 30er Jahren vorbereiten, das kann 32 sein, das kann 2036 auch sein“, sagte Laschet. Eine Austragung 100 Jahre nach denen in Berlin unter dem Nazi-Regime sieht der Ministerpräsident dabei nicht als Hindernis an: „Die Botschaft, die diese Spiele haben, ist auch eine inhaltliche. Die Welt ist eine andere 100 Jahre später als bei den Spielen 1936. Dies zu zeigen, dies sichtbar zu machen, würde bei jeden Spielen in den 30er Jahren passen.“