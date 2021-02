Ist das olympische Feuer wieder in Kiel sichtbar? Nach dem Deutschen Olympischen Sportbund sollen Bürgerentscheide in der Rhein-Ruhr-Region für 2032 ihre Zustimmung geben – und als Segelstandort auf ein positives Votum in Kiel setzen. Vertreter der Stadt Kiel äußern sich zuversichtlich.