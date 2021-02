Kiel

Im Rennen um Olympia 2032 hat die Rhein-Ruhr-Region am Mittwochabend eine Abfuhr vom IOC kassiert. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees erklärte das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren.

Die IOC-Spitze folgte Präsident Thomas Bach zufolge „einstimmig“ dem Vorschlag einer neuen Evaluierungskommission und machte die Region Queensland frühzeitig zum Favoriten. Durch die Entscheidung werden nun vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt. Verlaufen diese gut, wird Brisbane der IOC-Vollversammlung als Ausrichter für die Spiele 2032 vorgeschlagen.

Im Kieler Yacht-Club fühlt man sich allzeit bereit für Segel-Events

Carsten Krage, Vorsitzender des Kieler Yacht-Clubs, freut sich dennoch über das große Interesse der Metropolregion Rhein-Ruhr an einer Zusammenarbeit mit Kiel. „Das unterstreicht die Bedeutung Kiels als Segelstandort. Schon im Zuge der letzten Bewerbungsphase im Jahr 2015 hat ja auch der Deutsche Segler-Verband einige Abteilungen nach Kiel verlegt. Kiel ist also deutsches Segelzentrum.“

Im Yacht-Club sei man weiterhin "Feuer und Flamme" für Olympia. „Auch die Kieler Woche im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass wir jederzeit in der Lage sind, wichtige Segel-Events auszurichten.“

Die Initiatoren der Rhein-Ruhr-Bewerbung wollen ihre Bemühungen trotz des IOC-Votums fortsetzen. Die Bewerbung sei im internationalen Vergleich „ein sehr überzeugendes Angebot“, teilte Initiator Michael Mronz mit. Das IOC-Votum sei „überraschend“. Mronz verwies darauf, dass Brisbane nach IOC-Angaben dank der starken Unterstützung des Nationalen Olympischen Komitees den Zuschlag erhalten habe. Dies sei „im Falle Deutschlands leider nicht gegeben gewesen“.

Erst am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) davon gesprochen, dass für die Rhein-Ruhr-Initiative nun eine „entscheidende Phase“ anbreche. „Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung“, sagte er. Am Freitag will er mit den Oberbürgermeistern der beteiligten Städte über die geplante Bürgerbefragung sprechen. Diese könnte mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden, wie DOSB-Chef Hörmann sagte.

Carsten Krage: "Wir können die Pläne von 2015 als Blaupause benutzen"

Grundsätzlich sei Kiel jederzeit bereit, Teil einer aussichtsreichen deutschen Bewerbung zu sein, betont Krage. „Wir können die Pläne von 2015 als Blaupause benutzen, sie sind gut, darauf können wir aufbauen. Und dann sind wir perfekt vorbereitet und ein olympiareifer Standort für Segelwettbewerbe. Ich hoffe, dass die angedachten Infrastrukturprojekte, etwa im Olympiahafen in Schilksee, dann aufgenommen werden können. Schon 2015 wäre der Aufwand im Vergleich zu Hamburg ja überschaubar gewesen, weil in Kiel viel schon vorhanden ist.“