Wellingdorf

40 Meter breit und vom Sockel an 2,25 Meter hoch ist die im Holzbretter-Stil betonierte Wand an der Neuen Salzhalle auf dem Gelände des Seefischmarkts in Kiel-Wellingdorf. Jetzt hat sie sich in eine Galerie der menschlichen Vielfalt verwandelt. Innerhalb des Projektes „We sea“ haben die Kieler Fotografin Heidi Klinner-Krautwald und 20 Hobby-Models fantasievolle, fröhliche und teils auch nachdenklich stimmende Großformate über die bunte Welt von Kiel geschaffen.

„Meer-Wert“ erzählt mit jedem Bild eine kleine Geschichte

Sandra Gehrke lacht ansteckend offen, während Manfred Kardel auf sie zugeht und den Regen, aber auch einen Schirm mitbringt. Ein lebensgroßes Foto dieser Szene füllt eine der Flächen an der großen Wand auf dem Seefischmarkt. Das Duo freut sich an dem Bild, wie auch an den Motiven, die es umgeben.

„Wirklich spannend“ fand Sandra Gehrke die Aktion von Heidi Krautwald, unter dem Motto „Meer-Wert“ Impressionen vom Wert des Lebens in einer Stadt am Meer zu schaffen und mit jedem Bild eine kleine Geschichte zu erzählen. Zwar hatte die Fotografin dazu reichlich Requisiten und Accessoires mitgebracht, die Ideen aber wurden durchweg gemeinsam entwickelt oder bereits von den zwischen fünf und über 70 Jahre alten Models mitgebracht.

Das Meer verspricht Vertrautheit und Überraschung

Auf diese Weise entstanden Motive, die Zuversicht, Fröhlichkeit oder Neugier ausstrahlen, für Spontaneität stehen – und manchmal auch für eine Skepsis angesichts dessen, was da womöglich kommt vom Meer und vom Leben überhaupt.

Ein bisschen von alledem zeigen die Aufnahmen von Renate Petersen, die gleich dreimal vertreten ist und sich als Blumenfrau zeigt, im Fischernetz posiert, auf dem dritten Bild aber – herumalbernd oder vielleicht doch eher bangend? – ihr Gesicht hinter einem Kescher verbirgt. Derweil hat sich Dörte Hausberg für ihr Foto mit Hut und einer Flasche alkoholfreiem Bier in einen Stuhl gesetzt, um mit großen Augen und offenem Mund hinaus aufs Wasser zu blicken. Entspannt wirkt das und zugleich kündet es vom nicht nur unerschrockenen, sondern geradezu erwartungsfrohen Verhältnis zum Meer, das bei aller Vertrautheit jederzeit auch Überraschendes mitbringen kann.

Hinten am vergitterten Tor zur Brückenstraße findet sich unterdessen das politischste Bild dieser Open-Air-Galerie, ein Statement zu den gerade in diesen Tagen oftmals hartherzigen Abschottungstendenzen gegenüber Flüchtlingen. „Ich wollte nicht nur gute Laune machen, sondern auch die nicht so schönen Seiten unseres Daseins ansprechen“, sagt Heidi Klinner, die bereits vor neun Jahren mit ihrem immer noch am Rewe-Markt im Karlstal zu sehenden Mega-Bild „Ein Fest für Gaarden“ eine ganz ähnliche Arbeit vorgelegt hat.

Mammut-Bild bleibt vielleicht bis Jahresende

So lange werden die auf stabilem Plakatpapier gedruckten Fotos in Wellingdorf bestimmt nicht ausgestellt, aber auf jeden Fall ebenso wie die anderen in dem Projekt entstandenen Werke noch bis zum 12. September. Möglich ist außerdem, dass gerade die Bilder von Heidi Klinner über dieses Datum hinaus bleiben.

Ingo Lübben, Geschäftsführer der für den Seefischmarkt zuständigen ZTS Grundstücksverwaltung GmbH, empfindet schon mal ganz persönlich die Aufwertung der tristen Wand an der Salzhalle als richtig gelungen. „Von meiner Seite spricht nichts dagegen, es vielleicht bis zum Jahresende zu lassen“, sagt er und begründet das auch mit vielen positiven Reaktionen von anderen Seiten.

Offiziell ist diese Verlängerung aber noch nicht, denn erst will sich der ZTS-Chef noch mit der Künstlerin und dem fürs Projekt „We sea“ verantwortlichen Stadtteilbüro Ost abstimmen. Das jedoch dürfte reine Formsache sein, denn sowohl Heidi Klinner als auch Madleen Bergmann vom Stadtteilbüro haben sich gegenüber unserer Zeitung sehr offen für ein derartiges Nachspiel gezeigt.