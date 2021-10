Kiel

Lennard Basenau, Ravn Haid, Nils Tolle und Philipp Düring wollen von Kiel nach Malawi radeln, um Spenden für ihr Projekt „Open Eyes“ zu sammeln. Am Sonntag, 10.Oktober, sind sie in Kiel gestartet. Vor den drei jungen Männern im Alter von 23 bis 27 Jahren liegen ungefähr 12 000 Kilometer auf dem Fahrrad, bis sie das Ziel, die Stadt Zalewa in Malawi, erreichen.

Die Spenden des Projekts sollen an drei gemeinnützige Organisationen aufgeteilt werden: Mare Liberum e.V. beobachtet Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis. Das eingesammelte Geld soll eine neue Mission auf See bezahlen. Zudem möchten die Kieler die Stiftung Klimawald dabei unterstützen, Wälder in Deutschland zu pflanzen. Und für das Bildungsprojekt FACE wollen die jungen Männer den Neubau eines Schulgebäudes in Zalewa, Malawi, finanzieren. Deshalb haben sie Zalewa als Ziel der Reise gewählt.

Für das Abenteuer „Open Eyes“ kündigte einer sogar seinen Job

Die Idee einer Fahrrad-Spendentour entstand, als Nils Tolle vor vier Jahren für das Bildungsprojekt in Zalewa am Aufbau eines Schulgebäudes mitarbeitete. „Ich habe das Projekt so lieben gelernt, dass ich dafür Spenden sammeln wollte“, sagt er. Die drei Mitstreiter ließen sich für das Abenteuer begeistern, Philipp Düring kündigte für die Reise sogar seinen Job.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unsichere politische Lage in einigen afrikanischen Staaten zwang die vier jungen Männer dazu, die Route mehrmals umzuplanen. Nun wollen die vier Europa bis nach Istanbul auf dem Fahrrad durchqueren, dann mit dem Flugzeug die Strecke nach Daressalam in Tansania zurücklegen, um schließlich bis nach Zalewa in Malawi Fahrrad zu fahren. Geplant ist, bis Februar 2022 dort anzukommen.

Auf der Internetseite www.gofundme.com sammeln die vier Kieler Spenden.