Die Kieler Woche 2019 ist eröffnet. Also, offiziell. In Wahrheit feiern wir ja schon seit Freitag. Am Sonnabend um 19.40 Uhr hupte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) im marineblauen Kleid mit dem Typhon lang, kurz, kurz, lang: das Signal für "Leinen los!".