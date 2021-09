Kiel

Während die Marine am Sonnabend zum „Open Ship“ einlädt, will der Verein „Mahnmal Kilian“ direkt gegenüber vor dem Flandernbunker über Krieg und Frieden diskutieren. Jens Rönnau vom Vorstand des Vereins richtet die Einladung sowohl an die Besucherinnen und Besucher des „Open Ship“ als auch an die Soldaten. „Wir wollen einen fruchtbaren Dialog mit Soldatinnen und Soldaten ermöglichen“, sagt er. Das Projekt sei mit Vertretern der Marine und mit dem Büro der Kieler Woche abgesprochen. Rönnau ist optimistisch, dass auch einige Soldaten vorbeikommen werden.

In der „Speakers Corner“ des Cafés sollen alle, die möchten, das Wort ergreifen können. Für Jens Rönnau ist dabei wichtig, dass niemand große Reden schwingt. „Ich erhoffe mir moderate Gespräche ohne Parolen.“ Das Thema Militär sei für einige mit Angst verbunden, für andere mit Sicherheit. Für diese Spannung brauche es einen offenen Diskurs. Wer nicht vor allen reden will, soll auf einer Pinnwand an der Diskussion teilnehmen können.

Neben der Diskussion sollen sich die Gäste im Café International kulturell austauschen. Alle können Speisen und Getränke aus ihrem Kulturkreis selbst mitbringen und nach Belieben untereinander teilen. Das Café hat dafür Bänke, Tische und Zelte um den Flandernbunker aufgebaut, verkauft selber aber kein Essen und auch keine Getränke.

Kulturelles Picknick mit Friedensballons

Das kulturelle Picknick wird von Welt-Musik, Sinti-Jazz und jiddischer Musik begleitet, doch auch die Gäste sind eingeladen, selbst zu musizieren. Für Kinder gibt es Animationsstände, bei denen Friedensballons bemalt und ein runder Tisch aus Keramik gebaut werden soll. In den anderen Zelten stellen Vereine und Verbände ihre Arbeit vor. Der Landesverband der Sinti und Roma, das Kieler Friedensforum, der Afrika-Verein „Lisungi“, die Deutsch-Russische und die Deutsch-Ungarische Gesellschaft werden mit Ständen vertreten sein. „Lisungi“ bietet neben einer Upcycling-Aktion einen Näh-Workshop für afrikanische Kleidung an. Zusammen mit Näh-Profis werden Kleidungsstücke hergestellt, die dann dem Publikum präsentiert werden sollen.

Das Café International hat am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Gäste können sich unter info@kriegszeugen.de oder der 0431/2606309 anmelden, aber auch ein spontaner Besuch ist möglich.