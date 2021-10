Es sind Kurse, die an den anerkannten Hochschulen in Kiel kaum im Lehrplan zu finden sind: Das Bildungsangebot von Opencampus.SH fokussiert sich auf Gründung, Start-ups, neue Technologien und digitale Kompetenzen. Absolventen können sich die Leistungspunkte an ihrer Hochschule anrechnen lassen.