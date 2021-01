Kiel

Wenn man die Halbzeitbilanz der Rathauskooperation um die Projekte bereinige, die mit breiter Ratsmehrheit beschlossen worden seien oder die sogar das „Copyright“ der Oppositionsfraktionen trügen, dann „kämen nur schwerlich 37 Punkte zustande“, sagt Oppositionsführer Rainer Kreutz ( CDU).

Er nennt fünf Beispiele.

CDU nennt fünf fremde Federn

Erstens: „Die Anträge zum ÖPNV wurden im Rat fast ausnahmslos fraktionsübergreifend abgestimmt. Eine Vielzahl von Gedanken zur Verbesserung des ÖPNV sind initiativ in den Reihen der Opposition entstanden und später in Kooperationsanträgen aufgenommen worden.“

Zweitens: „Der kommunale Ordnungsdienst ist wahrlich ein Kind der CDU-Ratsfraktion, das erst durch das Auseinanderfallen der Kooperation in der letzten Wahlperiode das Licht der Welt erblicken durfte.“

Drittens: „Zur Entwicklung der Kieler Strände gab es schon vor Jahren Anträge aus der Opposition.“

Viertens: „Der Punkt ,Innovativer Schulbau’ ist angesichts eines Sanierungsstaus von über 600 Millionen Euro eher dazu geeignet, die Halbzeitbilanz der politisch verantwortlichen Kooperation zu belasten.“

Fünftens: Der Haushaltsüberschuss 2019 sei „kein Ergebnis einer strengen Haushaltsdisziplin der Kooperation“ gewesen, „sondern überwiegend das Ergebnis externer Einflüsse wie Entlastungen durch den Bund und gute Konjunktur“.

Kreutz' Fazit: „Bei genauer Betrachtung fällt die ,Eigenleistung’ in der Halbzeitbilanz der Kooperation mager aus.“ Von einem Bündnis aus drei Parteien „wäre mehr zu erwarten gewesen“, so Kreutz.

SSW schließt sich der Kritik an

Ins selbe Horn stößt der SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt. „Die Ampelkooperation rechnet mangels eigener Erfolge die Arbeit anderer Fraktionen in ihre Halbzeitbilanz“, sagt er.

„Mit einiger Überraschung“ habe er gelesen, dass die Kooperation sich Tariflöhne in der Service-GmbH am Städtischen Krankenhaus auf die eigenen Fahnen schreibe. „Wir erinnern uns lebhaft daran, welchen enormen Druck wir ausüben mussten, um die Kooperation dazu zu bewegen, sich mit diesem Thema überhaupt auseinander zu setzen und letztlich unseren Vorschlägen zu folgen.“

Den Kommunalen Ordnungsdienst „hatten wir immer mit der CDU-Fraktion in Verbindung gebracht“, spottet Schmidt, „und sie bei ihrer Arbeit daran unterstützt.“

In der Bildungspolitik habe die Kooperation noch im Juni „unseren mit der CDU eingebrachten Antrag, die Digitalisierung an den Schulen zu beschleunigen, abgelehnt. „Nun feiert die Kooperation genau das als Erfolg in Sachen Digitalisierung“, beklagt Schmidt.

Sein Fazit: "Die fehlende Leistung der Kooperation lässt sich auch mit fremden Federn nicht mehr kaschieren.“

Kein gutes Haar am Zustand der Kooperation

In Anspielung auf den umstrittenen Umzug der Ratsversammlung ins Kieler Schloss für 25.000 Euro fügt er hinzu: „Was Kiel derzeit am dringendsten benötigt, ist eine Ratsversammlung, die sich nicht mit sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen beschäftigt, sondern mit denen der Bürgerinnen und Bürger draußen in der Stadt."

Über den Zustand der Kooperation von SPD, Grünen und FDP stellt er fest: "Kiel verliert im Vergleich zu anderen Städten durch die fehlende Handlungsfähigkeit der zerstrittenen Kooperation, die ihre Interessengruppen nun nicht mehr mit Geld befriedigen kann. Nur noch den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen SPD, Grünen, FDP und der Verwaltung zu finden, ist nicht mehr genug."