Kiel

Finanziert wird die gesamte Aktion durch Spenden. An die 2000 Orgelpfeifen in den unterschiedlichsten Größen stehen und liegen im Vorraum der Empore der katholischen Kirche in Hassee, die zur Pfarrei Franz von Assisi gehört. Seit Anfang Februar sind Orgelbauer Sung-Eun Kwak und Lehrling Lotte Reimann von der Hamburger Firma Beckerath dabei, das rund 90 Jahre alten Instrument, das 1932 in Ostdeutschland für den Mindener Dom gebaut wurde, Stück für Stück auseinander zu nehmen und zu reinigen. „Damit sind wir sicher eine Zeitlang beschäftigt“, sagt Orgelbauer Kwak schmunzelnd und wirft einen Blick auf die Masse der Einzelteile, die in Reih und Glied vor und neben ihm liegen. Durcheinander geraten sollte da möglich nichts. Zwar wisse er genau, wo welches Teil in der Orgel seinen Platz hat, welche Pfeife zu welchem Register gehöre, sagt der Fachmann, aber vorsichtshalber hat er die Stücke allesamt beschriftet.

Polieren und putzen mit der Hand

Per Hand putzen und polieren die beiden Mitarbeiter jedes Einzelteil. Die großen Holzpfeifen werden mit einem handelsüblichen Staubsauger ausgesaugt, für die kleinen Pfeifen hat das Team Zahnbürsten und Pinsel dabei. Doch nicht nur die einzelnen Pfeifen werden gesäubert, auch die fest in der Kirche eingebauten Teile der Orgel werden mit feuchtem Tuch oder Staubwedel von jedem Staubkorn befreit. Dafür kriecht Azubildende Lotte Reimann auf Knien bis in die hintersten Winkel. Gerade mal 60 Zentimeter Platz („das reicht“) hat die junge Frau unter der Windlade. Der einfache Holzkasten, auf dem die Orgelpfeifen stehen, ist das Herz der Orgel. Durch die Löcher wird später der durch das Gebläse erzeugte Wind auf die einzelnen Pfeifen verteilt.

Doch das Großreinemachen ist nur ein Teil der notwendigen Arbeiten, für die insgesamt vier bis fünf Monate veranschlagt sind. „Die Orgel wird generalüberholt, das war schon lange fällig“, erklärt Werner Parecker, Regionalkantor und zertifizierter Orgelsachverständige des Erzbistums Hamburg für Schleswig-Holstein. Schon 2019 war klar, dass der Spieltisch und andere Teile erneuert werden müssen, ebenso die elektrischen Leitungen. „Dafür muss jedoch die gesamte Orgel von den Wänden der Empore abgebaut werden“, sagte Parecker damals im Interview. „Und das wird teuer.“ Auf rund 100 000 bis 110 000 Euro schätzte der Orgelsachverständige zu der Zeit die Gesamtkosten.

Weiter Spenden sammeln

Seit 2019 sammeln die Liebfrauengemeinde, der Kirchenvorstand, die Pfarrei und nicht zuletzt die Franziskanerschwestern aus dem Gästekloster Haus Damiano durch zahlreiche Aktionen Spendengelder für die Restaurierung und Reinigung. „Den Großteil des Geldes haben wir zusammen“, erklären Brigitte Taubitz vom Kirchenvorstand Liebfrauen und Schwester Maria Magdalena. Doch beim Abbau des Instruments seien weitere, teilweise gravierende Schäden zu Tage getreten. Das Gebläse muss erneuert, Risse im Putz und ein bislang unentdeckter Schacht hinter dem Instrument zugemauert sowie Schimmel entfernt werden. Auch gilt es, dem Holzwurm den Garaus zu machen. „Der hat richtig im Holz gewütet“, sagt Parecker, wohl wissend, dass diese Reparaturen ins Geld gehen werden. „Wir werden weiterhin Spenden sammeln“, sind sich Brigitte Taubitz und Schwester Maria Magdalena einig, „um im Sommer unsere Orgel in neuem Glanz zu präsentieren“.

Wer die Liebfrauengemeinde unterstützen möchte, kann das mit einer Spende unter der Kontonummer IBAN DE81 4006 0265 0023 1343 00, BIC GENODEM1DKM, Darlehnskasse Münster, Stichwort Orgel Liebfrauen machen.