Neumühlen-Dietrichsdorf

An der Promenade nahe der Alten Schwentinebrücke befindet sich ein brach liegendes Baufeld. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es ein weiteres großes Areal, das derzeit als Parkplatz genutzt wird. An diesen Orten befand sich früher die Holsatiamühle mit verschiedenen Gebäuden. Hier sollen nun zwei Wohnhäuser entstehen. Die Pläne, die Christian Zimmer vom Hamburger Stadtplanungsbüro Evers & Partner im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf vorstellte, stießen bei Kommunalpolitikern und Gästen auf Kritik.

Bauprojekt an der Holsatiamühle: Geplant ist ein Mix aus Wohnen und Gewerbe

Gebaut werden sollen zwei Gebäude mit jeweils sechs Stockwerken plus zurückgesetztem Staffelgeschoss oben und einem Geschoss unten, das nur von der Uferseite aus sichtbar ist. Da sich auf dem Areal Wohnraum und Gewerbe mischen sollen, wäre es möglich, dass im Untergeschoss beispielsweise kleine Läden, ein Café oder Arztpraxen einziehen. Die Häuser sollen Platz für rund hundert Eigentumswohnungen bieten. Etwa hundert Autostellplätze sind in Tiefgaragen sowie auf einem Parkstreifen vorgesehen, der hinter dem nördlichen Haus liegen soll. Auf den Plänen sind außerdem Grünanlagen rund um die Häuser gezeichnet.

Eine Besucherin der Sitzung kritisierte das Vorhaben: „Wer soll die Eigentumswohnungen bezahlen? Wir brauchen hier Sozialwohnungsbau!“ Ein anderer Gast merkte an: „Lärm und Parkplatzprobleme sind vorprogrammiert. Halb so hohe Häuser würden in die Landschaft passen und von den Menschen, die hier leben, akzeptiert werden.“ Der Ortsbeiratsvorsitzende Torsten Stagars monierte: „Wir haben anscheinend kein Mitspracherecht. Was dort gebaut werden soll, wird über unseren Kopf hinweg entschieden. Es wäre wichtig, das große Ganze und das Umfeld zu sehen.“ Der Hamburger Stadtplaner informierte, dass die Pläne noch bis Montag, 9. Mai, im Rathaus zur Stellungnahme ausliegen.

Viele Varianten für eine Brücke über die Schwentine

Ein weiteres Thema war die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Schwentine, die im Bereich zwischen der Alten Schwentinebrücke und dem Fähranleger Dietrichsdorf geplant ist. Sie soll bewirken, dass Fußgänger und Radler schneller ans andere Ufer gelangen. „Außerdem könnte der Anleger Wellingdorf eingespart werden, sodass die Fähre noch schneller zum Westufer gelangt“, erläuterte Christian Stamer vom Kieler Tiefbauamt. Er stellte die Ergebnisse der rund 100 000 Euro teuren Machbarkeitsstudie der Firma Ramboll vor, die viele Varianten beispielsweise in Bezug auf die Durchfahrtshöhe und Finanzierung verglichen hat.

Auf den ersten beiden Plätzen landen dabei Varianten, die etwas östlich vom Fähranleger Dietrichsdorf liegen. Platz drei belegt – vereinfacht ausgedrückt – der Vorschlag, es bei der Querung über die Alte Schwentinebrücke zu belassen. Diese Lösung begrüßte der Besucher Hendrik Kühl in seinem Votum: „Wir haben doch die Alte Schwentinebrücke, auf der bald auch keine Autos mehr fahren dürfen. Wozu brauchen wir da noch eine weitere Brücke?“ Der Präsident der Fachhochschule (FH) Kiel Björn Christensen machte sich stark für eine Querung. Es sei für die stets wachsende FH wichtig, einen schnellen Zugang zum Geomar und zum Seefischmarkt zu erhalten. Schon jetzt fänden dort Veranstaltungen der FH statt. „Studierende fahren mit dem Auto knapp zweieinhalb Kilometer rund um die Schwentinemündung, um rechtzeitig bei den Veranstaltungen auf dem Alten Seefischmarkt zu sein“, schilderte Christensen das Problem.

Eine Klappbrücke über die Schwentine wäre teuer

Das Ortsbeiratsmitglied Roland Gläser meinte: „Es wäre sinnvoller, wenn eine Fähre in engem Takt pendeln würde.“ Der Vorsitzende des Ortsbeirates, Torsten Stagars, sagte: „Ich verstehe, dass eine Brücke zwischen Fachhochschule und Geomar Sinn macht. Aber dann muss diese auch genau dort angedockt sein.“ Der Ortsbeirat stimmte mit drei Stimmen gegen eine Stimme für die Variante auf der Höhe des Dietrichsdorfer Anlegers.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Variante ist nicht unter den Varianten, welche die Firma Ramboll priorisiert, da sie zu teuer erscheint. Denn an dieser Stelle müsste die Querung eine Klappbrücke sein, die freie Fahrt für höhere Schiffe gewährt. „Für die Klappbrücke am Bahnhof fallen jährlich etwa 200 000 Euro Betriebskosten an“, erläuterte Stamer und kündigte an: „Wir werden jetzt sehen, was wir weiter untersuchen wollen.“