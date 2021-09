Elmschenhagen/Kroog

Autos, die zu schnell fahren oder am falschen Platz stehen, Zebrastreifen, die dringend vorhanden sein sollten und Müll, der da ist, wo er nicht hin soll: In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Elmschenhagen/Kroog ging es quer durch den kommunalen Gemüsegarten.

Im Ortbeirat Elmschenhagen gelten vorerst keine 3G-Regeln

Zunächst machte Vorsitzender Detlef Langfeldt (SPD) klar, dass in den Sitzungen des Ortsbeirats vorerst keine 3G-Regelung gilt. Es gilt also Masken tragen und Abstand halten, nur wer gerade am Reden ist, darf die Mundverhüllung ablegen. Langfeldts Argumente für diese Handhabung: „Wir können schlecht jemanden von einer Sitzung ausschließen, und außerdem zeigt die Erfahrung, dass sich die Leute sehr, sehr nahe rücken, wenn 3G gilt.“

Sehr nahe liegt für die Stadtteilvertretung der Gedanke, dass eine im Frühjahr noch nicht einmal mit Masken mögliche Aktion bald nachgeholt werden soll. Am 30. Oktober von 9 Uhr an soll in Elmschenhagen wie auch in Kroog wieder gemeinschaftlich Müll gesammelt werden. Die Feuerwehr, das Krooger Netzwerk, die Kleingärtner und die Schulen sind wahrscheinlich wieder dabei, die Ausgabestellen für Greifer und andere Sammelausrüstung werden noch bekanntgegeben. Wer mitmacht, darf sich nach getanem Werk aller Voraussicht nach auf eine Gratis-Wurst freuen.

Für die Öffentlichkeitsarbeit gibt es nur 200 Euro im Jahr

Mehr oder weniger kunstvoll gestaltet sind nicht viele Kabelkästen in Elmschenhagen und Kroog, sondern auch etliche Postkästen Der Kommunalverein will sie verschönern. Quelle: Martin Geist

Der Ortsbeirat sprach sich einstimmig dafür aus, einen Teil der ihm zustehenden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit für diesen Zweck zu verwenden. Der andere Teil soll an die Jugendlichen gehen, die sich im vergangenen Mai sehr lebhaft an einer Sondersitzung zu Anliegen des Nachwuchses beteiligt hatten (wir berichteten). Gegen Jahresende soll in einer weiteren Sitzung vorgestellt werden, was sich inzwischen getan hat, Brause, Kekse und Co. gibt es dann auf Kosten des Ortsbeirats. Über die Stränge schlagen kann das Gremium dabei nicht, denn für Elmschenhagen sieht der Verfügungsfonds für die Öffentlichkeitsarbeit der Ortsbeiräte gerade mal 200 Euro jährlich vor.

Allseits als gute Idee gepriesen wurde in der Versammlung in der Mensa der Lilli-Martius-Schule der Vorstoß des Kommunalvereins, Kabelkästen zu verschönern. Oftmals leben nach Angaben des Vorsitzenden Rüdiger Kirkskothen Fans von Holstein Kiel ihre Kreativität daran aus, gern prangen darauf aber auch politische Botschaften oder Tags von diskussionswürdiger Ästhetik. Der Verein will nun auf die Schulen und besonders auf deren Kunst-Arbeitsgemeinschaften zugehen, um wenigstens einen Teil der häufig im Dienst der Stadtwerke Kiel stehenden Verteilerkästen mit ansehnlichen Motiven zu versehen.

Finanziert werden soll das aus eigenen Mitteln, für die vorab nötige Reinigung der häufig mit zum Abblättern neigenden Leimfarben verschmierten Oberflächen reicht das Geld aber nicht. Deshalb soll sich auf Bitten des Ortsbeirats die Stadt dafür einsetzen, dass die Objekte saubergemacht werden dürfen und dass es überhaupt eine Erlaubnis gibt, sie zu verschönern.

Auch diverse Verkehrsprobleme kamen zur Sprache

Ebenfalls zur Sprache kamen am Mittwochabend verschiedene Verkehrsprobleme. Zu viele Autos parken laut Beschwerden aus der Einwohnerschaft in der Allgäuer Straße nahe der katholischen Kirche. Dadurch komme es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Schulkindern und schneller als die erlaubten 30 Sachen fahrenden Autos. Ähnliches wird aus dem Umfeld der Kita am Lechweg berichtet. Dort sind es offenbar ausgerechnet eilige Eltern, die morgens zur „Hauptanlieferzeit“ auf Rasant machen.

Und dann gibt es noch die Klage, dass im Zeppelinring in Höhe des Bunkers immer wieder Lastwagen parken und dabei sogar eine ausgewiesene Waldfläche in Beschlag nehmen. Zwei konkrete Forderungen nach Zebrastreifen wurden schließlich auch noch laut. Einer soll direkt zwischen der Seniorenwohnanlage „Eller-Elmsch“ und der gegenüberliegenden Bushaltestelle geschaffen werden, der andere an der Lilli-Martius-Schule. Zur allgemeinen Verwunderung blockiert die Stadt die zweite Forderung bislang mit Verweis darauf, dass zu wenige Querungen stattfänden. Bei einer Bildungseinrichtung mit 650 jungen Leuten, die sich vielfach im Grundschulalter befinden, kann der Ortsbeirat das kaum nachvollziehen. Und auch Schulleiter Jan Eric Becker bekräftigte: „Da muss ein Zebrastreifen hin, diese Stelle ist ein echtes Problem.“