Elmschenhagen/Kroog

Die Straße Am Wellsee ist – wie mehrfach berichtet – ebenso wie der daran anschließende Rönner Weg ein Zankapfel. Die einen klagen über Raserei und parken ihre Autos, um dem entgegenzuwirken. Die anderen sitzen in ihren Blechkarossen und ärgern sich, dass sie – gerade wenn auch noch Busse im Spiel sind – wegen der pädagogisch motivierten Parkerei kaum vorwärts kommen.

Verlust von Parkplätzen erwartet

Am Dienstagabend preschte Heinrich Sommer (CDU) in der von bis zu 26 Interessierten verfolgten digitalen Sitzung des Ortsbeirats mit dem Antrag vor, Am Wellsee einen Fahrradschutzstreifen einzurichten. Umfassende Begeisterung löste er damit allerdings nicht aus. Zwar mochte niemand in der Runde bestreiten, dass das für den Verkehr auf zwei Rädern ein Plus an Sicherheit bringen würde. Allerdings dürfte auf der Seite eines solchen Schutzstreifens nicht mehr geparkt werden, womit das Schnellfahren eher noch gefördert würde.

Auch am Bahnübergang in Elmschenhagen bilden sich immer wieder Schlangen. OBR Elmschenhagen Am Wellsee Quelle: Martin Geist

Hinzu kommt nicht nur aus Sicht des Vorsitzenden Detlef Langfeldt (SPD) ein weiteres Problem: „Wir haben recht wenig Straßenbreite.“ Für einen zusätzlichen Streifen könnte es also schlicht zu eng werden. Die Stadtteilvertretung folgte deshalb seinem Vorschlag, zunächst abzuklären, „ob das überhaupt machbar ist“. Für die Verwaltung im Rathaus bedeutet das erst einmal Hausaufgaben, denn sie soll prüfen, was möglich wäre und wenn ja, welche Seite der Straße sich eignen könnte.

Tempo 30 scheitert am Gesetz

Einig sind sich indes viele Mitglieder des Ortsbeirats, dass all das weitgehend ein Herumdoktern an Symptomen bedeutet. Am Wellsee und im Rönner Weg darf wegen der Erschließungsfunktion beider Straßen kein durchgängiges Tempo 30 verordnet werden, und auf Ebene der Stadt lässt sich daran nichts ändern. „Da ist eine politische Lösung beim Bund gefragt“, plädiert Langfeldt für eine zeitgemäße Neuregelung der Vorgaben.

Neu im Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog ist die Tatsache, dass von nun an fast ganz vorn auf der Tagesordnung jeder Sitzung der Punkt Jugendthemen steht. Zwei Dinge kamen am Dienstag tatsächlich zur Sprache. Zum einen klagten einige zugeschaltete Jugendliche darüber, dass der Bolzplatz beim Awo-Kinderhaus nicht beleuchtet ist. Zum anderen kritisierten sie den zu dunklen Weg vom Jugendtreff Richtung Felsenstraße.

Jugend fordert mehr Licht

Recht optimistisch ist der Ortsbeirat, dass sich der durchaus stark genutzte Weg mit vertretbarem Aufwand erhellen lässt. Eher schwarz sieht man dagegen in Sachen Bolzplatz, bei dem wohl erst einmal auf die Wirkung längerer Frühlingstage vertraut werden müsse. Beide Anliegen sollen jetzt jedoch so oder so in der Stadtverwaltung geprüft werden.

Klar ist dagegen schon, dass es in Elmschenhagen und Kroog wieder einen Frühjahrsputz mit Greifern und Müllsäcken geben wird. Am Sonnabend, 2. April, geht es vormittags an den bekannten Stellen los. Neu dabei ist diesmal die Kulturstation „Toweddern“, die passend zum Anlass den Marionettenbauer Peter Beyer für eine Aktion gewonnen hat. Beyer zeigt Interessierten, wie sich aus Abfall fantasievolle Figuren basteln lassen.

Die nächste Sitzung des Ortsbeirats soll am 29. März stattfinden. Und das, falls sich die Corona-Entwicklung so fortsetzt wie zuletzt, wieder in Präsenz.