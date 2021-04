Kiel-Gaarden

Bereits im Dezember 2019 hatte das Gremium angeregt, den beiden blauen Plätzen und ebenso den beiden Boule-Bahnen an der Coventryhalle leistungsfähiges Licht zu spendieren. Nachdem sich mehr als ein Jahr lang nichts oder fast nichts getan hatte, hakte Ortsbeirat Heinz-Rudolf Jungnickel (SPD) nach und erfuhr, dass die Kosten in der Tat zu hoch sind, um die Sache mal eben mit Bordmitteln zu erledigen.

Nur am Boule-Platz gibt es schon einen Lichtmast

Möglich scheint das aber immerhin an den Boule-Bahnen. Der dort bereits vorhandene Lichtmast wurde mit einem Leuchtelement ausgestattet, das heller und in einem breiteren Radius strahlt, sodass zumindest nach Einschätzung der Zuständigen im Rathaus bei einigermaßen milden Temperaturen künftig auch in früh- oder spätsommerlichen Abendstunden gespielt werden kann. Eine Sitzbank soll an dieser Bank ebenfalls alsbald aufgestellt werden, berichtete Jungnickel am Mittwochabend in der Sitzung des Ortsbeirats Gaarden.

Beleuchtete Skate-Anlage erfreut sich großer Beliebtheit

„Nochmal beantragen“ sollte das Gremium aus seiner Sicht die Beleuchtung der blauen Plätze. Schließlich zeige die enorme Beliebtheit der bereits erhellten Skate-Anlage im Sportpark, wie stark solche Angebote in Anspruch genommen werden.

Während erst einmal noch geprüft werden soll, ob ein solcher neuer Antrag formal möglich ist, hat sich der Ortsbeirat in einer Personalangelegenheit bereits entschieden. Gleich fünf Interessierte hatten Bewerbungen eingereicht, um den freigewordenen Sitz für Gaarden im Beirat für Seniorinnen und Senioren zu übernehmen. Die Wahl fiel schließlich auf Holger Zychski. Zychski war in aktiven Berufszeiten Prokurist der Immobiliengruppe Frank und immer wieder stark für soziale Wohnungsbauprojekte engagiert. Bestätigt werden muss seine Wahl nun noch von der Kieler Ratsversammlung.