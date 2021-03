Kiel-Hassee

Die räumliche Enge in der Mensa, insbesondere der Abstand der Tische, an denen die Mitglieder des Gremiums mit Maske zusammensaßen, sorgte gleich am Anfang für Kritik seitens der FDP. „Ein gewisser Abstand sollte in Corona-Zeiten zwingend eingehalten werden“, monierte Báris Yurtéri, Mitglied mit beratender Stimme, der sich mit viel Platz zum Nebenmann ganz nach außen in der Tischreihe setzte.

Umweltschutzamtsleiter erläutert die Bodenanalysen

Nach diesem Einwand verlief die Sitzung wie geplant: Andreas von der Heydt, Amtsleiter des Umweltschutzamtes, und sein Stellvertreter Volker Ahrendt erläuterten die Bodenuntersuchungen in Kieler Kleingartenanlagen. Wie die KN bereits berichtete, waren in der Anlage am Baumkoppelweg in Hassee – aufgrund von Altablagerungen nach dem Zweiten Weltkrieg – höhere Werte von sogenannten Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) gefunden worden. Diese gelten als krebserregend.

„Die PAKs finden sich fast überall, wir nehmen sie auch im Alltag auf, beispielsweise durch Autoabgase oder beim Grillen“, so von der Heydt. Doch um mögliche Gesundheitsschädigungen besonders für Kleinkinder auszuschließen, wurde den Kleingärtnerinnen und -gärtnern unter anderem empfohlen, Gemüse in Hochbeeten anzubauen und Boden unter Spielgeräten auszutauschen, damit Kinder nicht in Kontakt mit der Erde kommen. Hochbeete, Erdaustausch und die Entsorgung, all das werde von der Stadt Kiel finanziert, die auch die Kleingärtnerinnen und -gärtner entschädigt, wenn diese ihren Garten aufgeben wollen.

Lob für die angebotenen Hilfen

„Mit den empfohlenen Maßnahmen kann man den Garten weiterhin unbedenklich nutzen“, so von der Heydt. Viel Lob – „ohne jedoch das Gesundheitsrisiko kleinreden zu wollen“, so Jürgen Meereis (Grüne) – gab es vonseiten der Grünen und der SPD für die Untersuchungen der Stadt und die angebotene Hilfe für die Pächterinnen und Pächter.

Verkehrssicherheit im Heckenrosenweg macht Sorgen ...

Deutlich emotionaler auch seitens des Publikums wurde die Diskussion beim Thema Verkehrssicherheit im Heckenrosenweg. Das Problem: Es gibt keinen fortlaufenden Bürgersteig auf zumindest einer der beiden Seiten in der Straße. Fußgänger müssen immer die Fahrbahn queren. Und das mitten in der sehr uneinsehbaren, engen Kurve nahe der Hamburger Chaussee. „Den Bürgersteig zu verlängern, das wäre unsere Goldrand-Lösung“, sagte Ortsbeiratsvorsitzender Christian Jopen (SPD).

Weil aber der Ausbau des Bürgersteigs in der Prioritätenliste der Stadt Kiel auf den hinteren Plätzen rangiert und der Ortsbeirat schnellstmöglich für Sicherheit sorgen will, befürwortet er eine Einbahnstraßenregelung. Das heißt, dass die Einfahrt ab Hamburger Chaussee nur bis zur Kurve möglich sein soll, ab dort wird die Zufahrt in den Heckenrosenweg verboten. Einstimmig wurde der Prüfauftrag an die Verwaltung verabschiedet.

... und der Fußgängerüberweg an der B 404 auch

Einig war sich der Ortsbeirat auch beim Antrag, den Fußgängerüberweg in Höhe Hofteichstraße/Vieburger Gehölz über die B 404 sicherer zu machen. Eine Ampel führt an der Stelle über die Straße. Auf der Waldseite steht den auf Grün Wartenden jedoch nur wenig Platz zur Verfügung. Für Fahrräder mit Anhänger oder Menschen mit Kinderwagen werde es eng, erklärte Oliver Vongehr (SPD). Das Unsicherheitsgefühl werde durch den starken und oftmals zu schnellen Verkehr auf der B 404 verstärkt. Der Ortsbeirat wünscht sich daher eine Verbreiterung des Wartebereichs und des Weges zur Ampel.