Grundschule braucht neue Fenster

Momentan verhindern festgeschraubte Holzleisten, dass die Glasscheiben herausfallen. Das Treppenhaus ist sogar über die gesamte Fensterfront mit Holz vernagelt. Das Nebengebäude beherbergt den Jugendtreff Holtenau und Fachräume, die von der Grundschule Holtenau genutzt werden. In dem jetzigen Zustand mit den Holzbalken und Spanplatten vor den Fenstern dringt bei Regen viel Wasser in die Räume. Das sei ein nicht akzeptabler Zustand, der die Dringlichkeit unterstreiche. „Aufgrund der Witterung ist umgehendes Handeln nötig, da in das Gebäude Feuchtigkeit eindringt und den Zustand des gesamten Gebäudes von Tag zu Tag verschlechtert“, heißt es in der Antragsbegründung.

Ortsbeirat vertraut mündlichen Zusagen nicht mehr

Zwar habe die Vorsitzende Heidi Toscan am Tag der Sitzung noch einen Anruf von der Leiterin der Immobilienwirtschaft, Gabriele Wiesmann-Liese, bekommen mit dem Hinweis, dass der Auftrag, die Fenster zu erneuern, ausgeschrieben werden soll. Doch während des Gesprächs wurde sie dann doch skeptisch. Da habe es plötzlich geheißen, man mache vielleicht auch erst mal die eine Seite und dann einige auf der anderen Seite, berichtete Toscan im Ortsbeirat. Also bat sie bis zum Abend um eine kurze schriftliche Bestätigung per Mail zur Erneuerung der Fenster. Die kam nicht, und so blieb der Antrag auf der Tagesordnung. „Auf mündliche Zusagen möchte ich mich nicht mehr verlassen“, sagte Toscan aufgrund schlechter Erfahrungen.

Ein "Haus des Lernens" soll entstehen

Zum Beispiel habe der Ortsbeirat bereits im Herbst 2014 die Immobilienwirtschaft darüber informiert, dass einige Fenster an der Schule eines neuen Anstriches bedürfen. Seinerzeit wurde angeregt, dass das städtische Gebäude rechtzeitig instand gehalten werden sollte, damit nicht noch höhere Sanierungskosten entstehen. Von der Immobilienwirtschaft sei keine Reaktion gekommen, so Toscan.

Das Gremium möchte das Nebengebäude der Schule unbedingt erhalten und hatte sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie es noch genutzt werden könnte. Arbeitstitel: „Haus des Lernens“. Es gebe dort nicht nur eine voll ausgestattete Küche, sondern auch einen Nähraum. Im Namen des Ortsbeirats forderte Toscan alle Holtenauer auf, sich Gedanken zu machen über die Nutzung des Gebäudes.

Wer Ideen zum „Haus des Lernens“ hat, kann eine kurze Mail an heidi.toscan@gmx.de schicken.

