Elmschenhagen/Kroog.

„Früher haben sie das am helllichten Tag gemacht, jetzt passiert es nachts.“ In Elmschenhagen, so schildert es die Verkäuferin eines Geschäfts am Andreas-Hofer-Platz, scheint der Kampf um die Hoheit an der Aufkleber-Front geradezu guerillahafte Züge anzunehmen. Ob linke, rechte oder sonst welche Botschaften dahinterstecken, ist der Frau dabei herzlich egal. Genervt ist sie so oder so.

Aufkleber an Schildern, Laternenmasten oder Dachrinnen

Auch im Ortsbeirat waren geklebte Gesinnungsbekundungen am Dienstagabend ein Thema. Vorsitzender Detlef Langfeldt (SPD) berichtete – wie am 17. August auch schon unsere Zeitung – über eine zunehmende Zahl von Aufklebern mit rechten Sprüchen oder entsprechenden Symbolen. Zugleich gibt es aber auch „Abkratzer“, die in ihrer Freizeit solche Botschaften wieder entfernen, weiß Langfeldt. Jüngst zeigte ihm ein junger Mann eine Tüte mit Schnipseln von locker 250 Aufklebern, die er von Schilder- und Laternenmasten oder anderen Oberflächen geschabt hatte. Immer wieder gern, so weiß die oben zitierte Verkäuferin, werden auch die Fallrohre von Dachrinnen genommen. Was nach ihrer Erfahrung mühsam zu entfernen ist und außerdem stets die Gefahr von Materialbeschädigung birgt.

„Wir kriegen jede Woche was ab“

Politisch wächst angesichts des Geschehens in Elmschenhagen die Aufmerksamkeit, und das auch wegen anderer Vorfälle. Als neulich eine Initiative auf dem Hofer-Platz mit einem Infostand Stellung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nahm, skandierte nach Angaben Langfeldts ein Mann aus einem fahrenden Auto heraus die recht eindeutige Parole „Deutschland den Deutschen“. Ebenfalls in Habachtstellung ist man nach den Worten von Jessica Deepholt im Jugendtreff Elmschenhagen. „Wir kriegen jede Woche was ab“, klagte sie über ganz offenkundig rechte Klebereien, Schmierereien und Beschädigungen von Plakaten.

Polizei sieht Stadtteil nicht von Rechten unterwandert

Schön ist all das nach allgemeinem Empfinden nicht, doch ist es auch gefährlich? Frank Böttcher, stellvertretender Leiter der für Elmschenhagen zuständigen Polizeistation Wellsee und früher viele Jahre direkt im Stadtteil tätig, äußerte sich dazu entspannt. Mit rechten und im Übrigen ebenso mit linken Umtrieben gebe es in Elmschenhagen aus polizeilicher Sicht „überhaupt keine Probleme“, versicherte der Ordnungshüter, der sich dabei auch auf die Beurteilung der auf politisch motivierte Straftaten spezialisierten Fachleute bei der Kriminalpolizei berief. Möglicherweise ist nach Böttchers Einschätzung im Moment die Lage „emotional ein bisschen aufgewühlt“, von einer Unterwanderung durch Rechte könne aber nicht die Rede sein.

Ortsbeiratsmitglied will „rote Linie für den Stadtteil“

Wirklich widersprochen hat dem in der Sitzung des Ortsbeirats niemand, wohl aber mahnten viele Stimmen zur Wachsamkeit. „Für den Stadtteil muss eine rote Linie gezogen werden“, forderte Ortsbeirat Michael Stich (Grüne) und betonte, dass das auch für Vorkommnisse gelten soll, die strafrechtlich nicht von Bedeutung sind.

Dass durchaus bereits Zeichen gesetzt werden, merkte indes eine Sitzungsbesucherin an und sprach von „ganz vielen Aufklebern gegen Nazis in Elmschenhagen“. Weil zudem auch Fans der Holstein-Kiel-Kicker in dieser Hinsicht sehr umtriebig sind, herrscht im Stadtteil kein Mangel an mit Klebstoff befestigten Botschaften – und entsprechendem Verdruss bei denen, die das Ganze wieder beseitigen müssen. Insofern scheint es eine gute Idee, dass der Jugendtreff gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern eine kreative Aktion zum Umgang mit rechten Sprüchen gestartet hat. Vorgestellt werden sollen die Ergebnisse am 25. September nachmittags mit einer Ausstellung in den Räumen des Treffs am Tiroler Ring.