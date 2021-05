Elmschenhagen/Kroog

Nicht alle Mitglieder des Ortsbeirats waren am Dienstagabend auf Anhieb in der Lage, den Jugendtreff Elmschenhagen zu finden. Was allein schon zeigt, dass zwischen den jeweiligen Lebenswelten eben doch so einige trennende Jährchen liegen. Immerhin zeigten in Elmschenhagen aber die Alten wie die Jungen ehrliche Bemühungen um Annäherung.

Kühl, windig, etwas regnerisch: So war das Klima bei der Jugendsitzung des Ortsbeirats nur vom Wetter her. Um Infektionen zu vermeiden, tagte man auf dem Freigelände des Treffs am Tiroler Ring, abgesehen von diesen wenig angenehmen äußeren Bedingungen dominierte allseitige Freundlichkeit.

Die BMX-Bahn beim Schulzentrum ist zum Teil verdreckt

Dass zugleich harte Themen zur Sprache kamen, war der Vorbereitung durch die Teams des Jugendtreffs und des Kinder- und Jugendbüros der Stadt zu verdanken. Gemeinsam mit den etwa zwölf- bis 18-jährigen Angehörigen der Zielgruppe nahm man zwei Einrichtungen ins Visier, die dem Nachwuchs richtig wichtig sind, aber offenbar von Zustand und Ausstattung her zu wünschen übrig lassen.

„Weniger Hundekacke!“ Das wünscht sich ein junger Elmschenhagener für die BMX-Bahn beim Schulzentrum in der Allgäuer Straße. Die Worte sind drastisch, das Anliegen ist für den Ortsbeirat aber nachvollziehbar. Ebenso gilt das für andere Anregungen, die dann durchweg in weniger derber Sprache vorgetragen wurden. Immer wieder wurde der Wunsch nach einer Beleuchtung der Bahn sowie nach Sitzbänken geäußert, eine Pommesbude wurde ebenfalls genannt – und würde wohl tatsächlich reichlich Anhängerschaft finden.

Lesen Sie auch:Zoff wegen ausgefallener Sitzungen

Die Kritik, wonach zu selten gemäht werde und der Zustand der BMX-Bahn allgemein Luft nach oben habe, dürfte wohl ebenfalls mehrheitsfähig sein. Wobei Ortsbeiratsvorsitzender Detlef Langfeldt (SPD) verdeutlichte, dass auch Erfahrung ihren Wert hat und auf die Geschichte der Anlage hinwies. Viele Jahre ist es nach seinen Worten her, dass sich eine BMX-Initiative formierte und sich dann auch verlässlich um die daraufhin von der Stadt geschaffene Bahn kümmerte. Dann aber brach die Gruppe auseinander, sodass laut Langfeldt es nach und nach zum jetzt beklagten Zustand kam.

Doch so soll es nicht bleiben, meinen der Ortsbeirat und erst recht die Jugendlichen. Peter Lohse (SPD) regte an, für die Bahn Geld aus dem Fördertopf „Kiel gemeinsam gestalten“ zu beantragen, was auch nach Meinung von Marcel Schmidt (SSW) „ein guter Anfang“ sein könnte. Zusätzlich wird es aus seiner Sicht aber wohl nötig sein, ein mit mehr Geld hinterlegtes Projekt übers Sportamt in die Wege zu leiten.

Ob es noch mehr Betonflächen geben soll, ist auch beim Nachwuchs umstritten

„Auf jeden Fall erstmal eine Grundsanierung“ sollte der Platz nach Meinung von CDU-Ortsbeirat Marc Schweers bekommen. Womit er indirekt ansprach, dass wohl nicht alle Wünsche der Jugend aufgenommen werden können. So wurde wiederholt gefordert, betonierte Flächen und Elemente zu schaffen, um die Anlage auch für Skater, Inliner und Roller nutzbar zu machen. Das allerdings ist selbst beim Nachwuchs umstritten. Mathilda Adomeit vom Jungen Rat der Stadt Kiel wies darauf hin, dass Beton dem Charakter dieser Naturbahn widersprechen und außerdem deutlich höhere Verletzungsrisiken bewirken würde. Davon abgesehen sei der Weg zum bestens ausgestatteten Skate-Park in Gaarden keineswegs sehr weit, merkte die fürs Ostufer zuständige Junge Rätin an.

Für den Spielplatz am Bregenzer Weg gibt es den Wunsch nach mehr Volleyballfeldern

Jede Menge Ideen hat die Jugend aus Elmschenhagen auch für den Spielplatz am Bregenzer Weg. Der vielleicht interessanteste Vorschlag läuft darauf hinaus, die reinen Grünflächen zugunsten von zusätzlichen Basket- oder Volleyballfeldern zu verkleinern. Häufig geäußert wird für diesen Platz außerdem der Wunsch, belebende Akzente durch Wasser zu setzen und eine attraktive Rutsche zu schaffen.

Sehr angetan über die Ergebnisse äußerte sich Ortsbeirat Pascal Knüppel (Linke), der sich im Vorfeld besonders für die Organisation der Sitzung engagiert hatte. Auf so manche vorgetragene Idee wäre von den Älteren sonst wohl niemand gekommen, meinte Knüppel, der noch vor gar nicht so langer Zeit selber im Jungen Rat mitgearbeitet hatte.