Elmschenhagen/Kroog

Den Expansionsdrang auf den grünen Wiesen bremsen, Engagement in der City und den Stadtteilzentren fördern: Dieses Prinzip liegt dem städtischen Einzelhandelskonzept zugrunde und ist in den politischen Gremien weithin unumstritten. Zumindest im Prinzip, denn wenn es ans Konkrete geht, scheiden sich bisweilen die Geister.

So auch im Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog, der am Dienstagabend teils kontrovers über den Bebauungsplan 1033 „Preetzer Straße“ diskutiert hat. Anlass für das Verfahren ist eine Initiative von Lidl, der schon im Herbst 2019 beantragt hatte, seinen mit aktuell 999 Quadratmeter Verkaufsfläche ausgestatteten Markt an der Rampe zum Konrad-Adenauer-Damm auf gut 1500 Quadratmeter zu erweitern. Schon nach dem derzeit gültigen Einzelhandelskonzept und ebenso nach dem Entwurf für ein aktualisiertes Konzept wäre aber selbst die jetzige Größe nicht genehmigungsfähig. Festgeschrieben ist eine Verkaufsfläche von lediglich 800 Quadratmetern.

4600 Quadratmeter Verkaufsfläche sprengen den Rahmen

Erschwerend kommt im Fall Elmschenhagen aus Sicht des Planungsamtes hinzu, dass sich gleich nebenan ein Famila-Markt befindet, der es inklusive Getränkeabteilung auch schon auf 3100 Quadratmeter bringt. Das ergäbe also mit dem erweiterten Lidl zusammen 4600 Quadratmeter, was nach den jetzigen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach den künftigen Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes den Rahmen entschieden sprengen würde.

Einzelhandelsstruktur nicht weiter gefährden

Zur Begründung heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung, dass es sich „aufgrund einer fehlenden städtebaulichen Integration und einer Pkw-affinen Lage um einen sogenannten Sonderstandort und damit nicht um einen zentralen Versorgungsbereich“ handele. Um die Einzelhandelsstruktur in Elmschenhagen „nicht weiter zu gefährden, sondern stattdessen zu entwickeln und zu stabilisieren“, sei der Lidl-Antrag aufgrund einer Veränderungssperre abgelehnt worden. Auch für den Fall zukünftiger derartiger Begehren soll die Flächenbegrenzung nun durch einen ordentlichen Bebauungsplan wasserdicht gemacht werden.

Verfahren steht noch ganz am Anfang

Weil das neue Einzelhandelskonzept für Kiel im Ortsbeirat bereits ausführlich besprochen worden war, hatte dessen Vorsitzender Detlef Langfeldt (SPD) eigentlich damit gerechnet, dass der Bebauungsplan und damit die faktische Erweiterungssperre für die beiden Verbrauchermärkte ein Selbstläufer sein würde. Tatsächlich meldeten aber mehrere Mitglieder des Gremiums Bedenken an und verwiesen darauf, dass die Märkte an der Preetzer Straße besonders für Menschen, die in Elmschenhagen-Nord wohnen, durchaus eine Funktion zur Nahversorgung erfüllten. Am Ende gab es für den Planentwurf fünf Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Gelaufen ist die Sache damit aber noch lange nicht. Das Verfahren befindet sich noch in der sogenannten frühzeitigen Bürgerbeteiligung und steht damit ganz am Anfang. Bis zum Sommer 2022 soll der dann noch einmal überarbeitete Plan erneut dem Ortsbeirat vorgestellt werden.