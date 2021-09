Mettenhof

Einmal mehr beschäftigte die bauliche Nachverdichtung im Stadtteil den Ortsbeirat Mettenhof. Könnte die Aufstockung von bestehenden Hoch- und Mehrfamilienhäusern die Wohnungsnot lindern? Oder würde sie das soziale Miteinander in dem dicht besiedelten Stadtteil gefährden?

In der August-Sitzung des Ortsbeirats hatten das Stadtplanungsamt und die beauftragten Büros Astoc aus Köln und Steg aus Hamburg die geplanten Untersuchungen zur Aufstockung und Nachverdichtung in Mettenhof vorgestellt. Ergebnisoffen soll geprüft werden, ob eine Nachverdichtung im Stadtteil möglich und ob sie überhaupt sinnvoll wäre. Im Fokus stehen die viergeschossigen Gebäude, die im Osloring neben den Hochhäusern stehen, sowie die ebenfalls viergeschossigen Mehrfamilienhäuser am Ende des Roskilder Weges.

Nachverdichtung: SPD fordert Einstellung der Planungen

Mit ihrem Antrag stellte sich die SPD im Ortsbeirat klar gegen die Planungen der Stadt. „Wir fordern deren Einstellung“, erklärte Ulrike Lindner (SPD). Eine weitere bauliche Verdichtung des dicht besiedelten Stadtteils würde die zum Teil unzureichende Infrastruktur sowie die soziale Durchmischung und das eingespielte Miteinander belasten, so die Begründung.

Mettenhoffonds fördert neue Projekte Der Mettenhoffonds fördert 2022 wieder Kleinstprojekte im Stadtteil: Zum achten Mal können Vereine, gemeinnützige Institutionen, Verbände, Schulen, die Kirche und soziale Einrichtungen sich mit neuen Ideen an den Fonds wenden und Gelder beantragen. Bis zu 1000 Euro Fördergeld gibt es für Projekte, die zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen und der Teilhabechancen der Mettenhoferinnen und Mettenhofer beitragen oder das soziale, kulturelle und Freizeit-Angebot des Stadtteils bereichern. Insgesamt stehen 5000 Euro für die Förderung der Projekte zur Verfügung. Anträge müssen im Original bis 15. November 2021 beim Stadtteilbüro Mettenhof, Bergenring 30, 24109 Kiel, Tel. eingereicht werden. Genaue Informationen über Förderkriterien und Antragsformulare gibt es im Stadtteilbüro oder auf der Stadtteilhomepage www.mettenhof.de.

Für die CDU wäre eine Aufwertung des Wohnumfeldes besonders im Bereich der Hochhausbebauungen aus den 1970er-Jahren dringlicher als eine Nachverdichtung, sagte Matthias Rasch (CDU), der den Antrag der SPD um einen solchen Absatz ergänzen wollte.

Sebastian Liebram (FDP) spricht sich für ein Abwarten aus, bis der Entwurf der Planungsbüros vorliegt. Quelle: Jennifer Ruske

Hingegen sprach sich das neue Ortsbeiratsmitglied der FDP, Sebastian Liebram, für ein Abwarten aus, bis der Entwurf der Planungsbüros vorliegt. „Die Nachverdichtung ist ein Instrument, um Wohnungsnot zu beheben“, sagte der 31-Jährige. Das solle man nicht grundsätzlich ablehnen, sondern Fall für Fall betrachten. Sein Antrag kam jedoch nicht durch. Einigen konnte sich der Ortsbeirat darauf, das Thema und damit den Antrag der SPD noch einmal in der Novembersitzung zu behandeln. Der Grund: Ende September steht eine Videokonferenz mit den Planungsbüros an, die der Ortsbeirat abwarten möchte.

Altersarmut: Verein Groschendreher stellte seine Arbeit vor

Bezahlbarer Wohnraum ist auch ein Thema, das dem Verein Groschendreher nicht fremd sein dürfte. Koordinatorin Ann-Kathrin Kelle stellte die Arbeit des 2019 gegründeten Kieler Bündnisses gegen Altersarmut im Ortsbeirat vor. „Unser Ziel ist, das für viele Menschen schambehaftete Thema Altersarmut aus der Nische zu holen und öffentlich zu machen“, so Kelle. Wie wichtig die Arbeit des Vereins ist, zeigen die Zahlen: In Kiel leben rund 46 600 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. 6,7 Prozent von ihnen beziehen Grundsicherung im Alter. Über 30 Prozent der Seniorinnen und Senioren sind von Altersarmut bedroht. „Die Dunkelziffer ist vermutlich um einiges höher“, sagt Kelle.

Mehr Informationen über Altersarmut und die Arbeit des Vereins gibt es beim Forum Altersarmut am 23. September, 16 Uhr, in der Hamburger Chaussee 90 in Hassee (mit Anmeldung). Kontakt zum Verein über Ann-Kathrin Kelle und Tel. oder , per Mail an info@groschendreher.de und im Internet unter www.groschendreher.de.