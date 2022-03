Mettenhof

Tauben gehören auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Mettenhof zum gewohnten Bild. Die Tiere findet man jedoch nicht nur draußen, sondern auch in der Einkaufspassage, wo sie sogar brüten. Der Kot der Tiere ist das eine Problem, der Mangel an Wasser und Futter am Wochenende ein anderes. Wie man der Situation tiergerecht Herr werden kann, darüber ließ sich der Ortsbeirat Mettenhof von Tierheim-Leiterin Elisabeth Haase informieren.

Die Leiterin des Tierheims Uhlenkrog beschäftigt sich seit Langem mit der Situation der Stadttauben. „Im Gegensatz zu den Wildtauben stammen unsere Stadttauben von Zuchttieren wie Brieftauben und Rassetauben ab. Sie sind – und das ist wissenschaftlich belegt – Haustiere“, sagt Haase. Das heißt, die Stadttauben sind anders als die Wildtiere nicht scheu, sondern auf den Menschen fixiert und so gezüchtet, dass sie das gesamte Jahr über brüten. Stadttauben ernähren sich von dem, was sie finden, selbst von Abfall, so die Tierheimleitung. Diese Mangelernährung schade den Tieren und sorge für einen sehr flüssigen Kot.

Weil übliche Futterquellen während des Corona-Lockdowns wegfielen, durften Ehrenamtliche des Tierheims die Tauben in der Zeit füttern. „Das machen beziehungsweise dürfen wir jetzt nicht mehr“, so Haase. Angefüttert werden dürfen die Tauben nur noch, um verletzte oder kranke Tiere sowie Tiere, die sich in Fäden und Netzen verheddert haben, anzulocken.

Tierheimleitung sieht Taubenhaus als Alternative

Um die Stadttauben dauerhaft von den städtischen Plätzen umzusiedeln, brauche es Alternativen. „Wir würden gern Taubenhäuser in Kiel aufstellen lassen“, so Haase. Ein erstes, rund 65 000 Euro teures Haus werde am Bahnhof errichtet. Die Häuser bieten einen geschützten Platz zum Brüten, hier würden die Tiere artgerecht gefüttert, der Kot werde von den Ehrenamtlichen entfernt. Zudem sorge das Team mit dem Tausch von Eiern dafür, die Anzahl der Kieler Stadttauben zu reduzieren. Für den Ortsbeirat Mettenhof klingt die Idee eines Taubenhauses gut, sagt Vorsitzender Sönke Klettner (SPD). Er sei jedoch skeptisch, ob sich die Tauben so einfach umsiedeln lassen. Klettner weiter: Der Ortsbeirat würde gern erst einmal hören, welche Erfahrungen mit dem Taubenhaus am Bahnhof gemacht werden, bevor man aktiv werde.

„Gemeinsam Kiel gestalten“: drei Projekte für Mettenhof

Anna-Lena Steinbiß, Koordinatorin im Awo-Familienzentrum Sibeliusweg, möchte einen Fußball-Cup der Kindertagesstätten im Stadtteil organisieren und wünscht sich Geld aus dem städtischen Fördertopf. Quelle: Jennifer Ruske

„Gemeinsam Kiel gestalten“ heißt es auch in diesem Jahr. Über 340 000 Euro stehen im städtischen Fördertopf für Projekte zur Verfügung, die den Stadtteilen dienen. Drei Projekte, die Gelder beantragen, wurden im Ortsbeirat vorgestellt und einstimmig vom Gremium befürwortet: Das Awo-Familienzentrum Sibeliusweg will gemeinsam mit den Familienzentren Osloring und Bunte Welt im Juni einen Fußball-Cup für Kindertagesstätten in Mettenhof und Hasseldieksdamm auf die Beine stellen. „Den ersten Cup gab es 2019“, sagt Awo-Koordinatorin Anna-Lena Steinbiß. Nach der Corona-Pause soll auf dem Sportplatz der Schule am Heidenberger Teich wieder um den Wanderpokal gekickt werden. Für Sachpreise und Medaillen wünscht sich das Team 950 Euro.

Fast 10 000 Euro beantragt der Mettenhofer Arbeitskreis für Kriminalitätsverhütung (MAfK) für Hardware und Software für PC-Schulungen und um die Stadtteilseite mettenhof.de auf den neuesten Stand zu bringen, sagt Vorsitzender Andreas Mertens. Auch ein Pavillon und Bänke sollen von dem Geld angeschafft werden.

Svenja Plidschun, Koordinatorin des Vereins Zero Waste Kiel Verbraucherbildung, will in Mettenhofer Schulen interaktive Workshops zur Müllvermeidung anbieten. Dafür hat der Verein Mittel über den städtischen Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ beantragt. Quelle: Jennifer Ruske

Der Verein Zero Waste Kiel Verbraucherbildung will an Mettenhofer Schulen (ab Klasse neun) interaktive Workshops zur Müllvermeidung anbieten (beantragte Mittel dafür: 1940 Euro). Als Kooperationspartnerin soll die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein ins Boot geholt werden, sagt Svenja Plidschun von Zero Waste Kiel. Das Ziel sei, die „Nachhaltigkeitskompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte“ zu stärken. Über alle Anträge entscheidet im Mai der Innen- und Umweltausschuss der Stadt Kiel.