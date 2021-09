Ortsbeirat Mitte: Hier soll das Gehwegparken auf den Prüfstand

Kiel

Mehr Parkraum für Autos oder mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger? Vor dieser Fragte steht die Stadt, wenn es um das Gehwegparken geht. Das Dilemma: Wenn Autos auf dem Gehweg parken dürfen, gibt es zwar mehr Stellfläche, allerdings bedeutet das auch, dass Fahrzeuge Gehwege so blockieren könnten, dass Passanten – insbesondere Rollstuhlfahrende und Menschen mit Kinderwagen – nicht mehr an den Autos vorbeikommen und auf die Straße ausweichen müssen.

Im Juni hatte die Ratsfraktion beschlossen, das erlaubte Gehwegparken stadtweit zu überprüfen und darauf zu achten, dass neben den Fahrzeugen genügend Platz für Passanten bleibt. Gleichzeitig wurden die Ortsbeiräte aufgefordert, Straßen zu melden, in denen das Gehwegparken nicht funktionieren soll. Das hat der Ortsbeirat Mitte nun getan.

Als einen problematischen Ort hat das Gremium die Weberstraße ausgemacht. Auf dem Gehweg an der Straße zwischen Prüne und Kirchhofallee parken Fahrzeuge laut Ortsbeiratsmitglied Jan Voß regelmäßig so, dass vor allem Rollstuhlfahrende und Menschen mit Kinderwagen an den Autos nicht mehr vorbeikommen.

Zwar ist das Gehwegparken an der Weberstraße grundsätzlich erlaubt, allerdings ist diese Form des Parkens laut Straßenverkehrsordnung nur zugelassen, wenn „genügend Platz für den unbehinderten Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt“. Das Fußwegeachsen- und Kinderwegekonzept der Stadt sieht zudem vor, dass die Gehwegbreite 2,50 Meter betragen muss. „Das ist in der Weberstraße nicht der Fall“, so Voß.

Linken-Politiker: Autofahrer nicht vor den Kopf stoßen

Im Ortsbeirat herrschte prinzipiell Einigkeit darüber, dass Fahrzeuge den Gehweg nicht blockieren sollen. Allerdings tat sich das Gremium bei der Beschlussfassung an die Verwaltung schwer. Diskutiert wurde über mögliche Ausweichstellplätze für wegfallende Parkplätze. „Wir dürfen die Leute nicht vor den Kopf stoßen und müssen auch diejenigen berücksichtigen, die auf das Auto angewiesen sind“, sagte Thomas Herrmann.

Der Linken-Politiker tat sich mit der Überprüfung des Parkens an der Weberstraße schwer. „Für mich ist das willkürlich, jetzt diese Straße auszuwählen.“ Dem entgegnete Jochen Schulz (Grüne), dass das Mandat der Ratsversammlung an die Ortsbeiräte vorliege. „Irgendwo müssen wir doch anfangen, das Gehwegparken zu überprüfen.“

Und sollte sich bewahrheiten, dass an der Weberstraße die Fahrzeuge auf dem Gehweg zu viel Platz einnehmen, müsse gehandelt werden, so der Ortsbeirat. Zwei Überlegungen stehen im Raum: Entweder sollen Parkplätze wegfallen und Autos auf den Gehwegen nicht mehr abgestellt werden dürfen, oder es soll in Betracht gezogen werden, die Weberstraße in eine Einbahnstraße umzuwandeln, sodass die Fahrzeuge auf der Fahrbahn parken können.

Als Kompromiss, damit nicht leichtfertig dringend benötige Parkplätze wegfallen, einigte sich der Ortsbeirat darauf, dass die freie Fläche für Fußgänger nicht wie vorgeschrieben 2,50 Meter sein muss, sondern, dass 1,80 Meter ausreichen.

Ausweichparkplätze bei Möbel Höffner und in Parkhäusern?

Für den Fall, dass Parkplätze auf dem Gehweg – nicht nur in der Weberstraße, sondern auch an anderen Stellen in der Stadt – wegfallen, soll nach Ausweichmöglichkeiten gesucht werden. „Parkraum ist eine knappe Ressource, die von immer mehr Menschen genutzt wird“, sagte der FDP-Politiker Dirk Becker.

Er sprach sich dafür aus, dass der künftige Parkplatz von Möbel Höffner – sobald er fertig gestellt ist – nachts für Anwohner als kostenlose Stellfläche freigegeben wird. Außerdem will sich der Ortsbeirat dafür einsetzen, dass mehr Parkhäuser nachts geöffnet haben, um den Parkdruck zu senken.