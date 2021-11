Mit einer neu eingerichteten Bürgersprechstunde am Nachmittag möchte der Kieler Ortsbeirat Steenbek-Projensdorf vor allem älteren Menschen und Familien mit Kleinkindern das persönliche Vortragen ihrer Anliegen erleichtern.

Ortsbeirat Steenbek-Projensdorf will „kundenfreundlicher“ werden

Von Gritje Lewerenz