Steenbek-Projensdorf - Kritik an Radwegen und Busverkehr Der Ortsbeirat Steenbek-Projensdorf kritisiert die Stadt für die Prioritätenliste für den Radverkehr. Nur der Radweg am Steenbeker Weg sei berücksichtigt - und das hinten in der Liste. Der Zustand der Wege für Radfahrer dort sei schlecht. Auch der Busverkehr im Stadtteil erntet Kritik.

Von Martin Geist

Öfter mal Ärger ums Busfahren gibt es offenbar an den Haltestellen in der Gurlittstraße. Kritik gibt es in Steenbek-Projensdorf zudem am Zustand der Radwege. Quelle: Martin Geist