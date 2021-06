Suchsdorf

Er wolle "Platz für die Jüngeren zu machen, die manche Dinge anders sehen, und das ist ja auch richtig so“, sagt er.

Ein bisschen traurig ist Hans-Jürgen Lembke schon, aber er weiß auch, wann es Zeit wird, sich zu verabschieden. So viel konnte er in den 31 Jahren mitgestalten und bewegen, dass es mehrere Seiten füllt. Viele unterschiedliche Themen gab es, eins ist im Laufe der Zeit dabei gleich geblieben: „Wir hatten im Ortsbeirat immer ein sehr gutes Miteinander und trafen 90 Prozent aller Entscheidungen einstimmig. Uns ging es dabei um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, nicht wie in vielen anderen Ortsbeiräten um die Interessen der Parteien.“

Hans-Jürgen Lembke nahm an 320 Ortsbeiratssitzungen teil

Seit 1972 ist Hans-Jürgen Lembke in der CDU. In den Ortsbeirat Suchsdorf wurde er 1990 „beim ersten Anlauf reingewählt“. Das Engagement im Gremium war für ihn ein Ausgleich zur Arbeit als Bankkaufmann und seinem Engagement im Sport als Leistungsschiedsrichter im Handball auf Landesebene. Als ein Mann der Zahlen hat er zum guten Schluss eine Statistik aufgestellt: An 320 Ortsbeiratssitzungen nahm er teil und hatte mit 31 Jahren und zwei Monaten die bislang längste Amtszeit. In dieser Zeit gab es fünf Vorsitzende im Ortsbeirat Suchsdorf, er selber war es von 2003 bis 2013. „Insgesamt habe ich mit 49 Mitgliedern im Ortsbeirat gearbeitet. Als für eine Zeitlang ein Querulant darunter war, hat uns das als Team nur noch fester zusammengeschweißt“.

Lobende Worte findet er für die Zusammenarbeit mit der Stadt. „In den 90er-Jahren fanden die Ortsbeiräte nur wenig Gehör bei den Ämtern, da herrschte noch Obrigkeitsdenken. Das hat sich positiv entwickelt. Meistens finden wir gemeinsam Lösungen“, sagt er.

Lembke freut sich besonders über die Wiedereröffnung von Margarentental

1990 standen die Fertigstellung des Ortsteils Klausbrooks und der Bau der Kita im Klausbrooker Weg auf der Tagesordnung. „Dann kam die erste Planung des Neubaugebiets Suchsdorf an der Au, zu der rund 200 Besucherinnen und Besucher ins Margaretental kamen“, sagt er. Als die Pläne für ein autofreies Neubaugebiet vorgestellt wurden, sei der Aufstand groß, aber zivilisiert gewesen. Mit 200:1 Stimmen sprachen sich die Suchsdorfer dagegen aus. Er erinnert auch noch den Bau der Sporthalle am Nienbrügger Weg, „da haben wir eine Spendenaktion für die Zuschauerbühne initiiert und 100 000 Mark für 199 Sitzplätze zusammenbekommen“, sagt er. Der Kreisverkehr am Rungholtplatz wurde 2005 vom Ortsbeirat vorgeschlagen und hartnäckig zur Umsetzung gebracht, auch steckte das Gremium viel Zeit in den Bereich Rungholtplatz samt den dort ansässigen Geschäften und der Bushaltestelle. Besonders freut er sich, dass zeitgleich mit dem Ende seiner Amtszeit das Margaretental wiedereröffnet wurde, dessen Geschichte er lange begleitet hat. „Das war ein Thema, das immer wieder aufgetaucht ist und bei dem wir viele Gespräche geführt haben. Jetzt fehlt nur noch der Fähranleger“, sagt Lembke und zeigt sich optimistisch, dass die Stadt ihr Versprechen hält.

Am heutigen Dienstag wird Hans-Jürgen Lembke offiziell während der Sitzung des Ortsbeirates Suchsdorf ab 19.30 Uhr im Ratssaal verabschiedet. Dann geht es auch um den Bebauungsplan „Rotenbek“ und das Veloroutennetz.