Der Ostermarsch 2022 des Kieler Friedensforums thematisierte vor allem den Krieg in der Ukraine, die Angst vor einem Krieg in Europa und einem Atomkrieg. Doch er setzte auch Zeichen für die Hoffnung auf eine Welt ohne Waffen, Deeskalation und mehr Dialoge. Mehrere hunderte Menschen nahmen mit Transparenten an dem Marsch durch die Kieler Innenstadt teil.