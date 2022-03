Kiel

Bald ist Ostern. Das Fest der Hoffnung. Und ein Anlass, etwas Farbe in die eigenen vier Wände zu bringen. Quasi als Kontrapunkt zum düsteren Weltgeschehen. „Es ist Krieg, es ist Corona, da haben die Leute Lust, sich etwas Buntes ins Haus zu holen“, meint auch Rhodea Sellschop.

Schon vor ihrem Geschäft hat die Inhaberin von Stilfrei in der Holtenauer Straße in Kiel einen Tisch mit zwei Stühlen aufgestellt und österlich geschmückt. Auch ihr Laden ist voll mit tausend und einer Osterdekoration. Wer aber ein knallbuntes Osterallerlei erwartet, der liegt falsch. Schon der Blick ins Schaufenster zeigt: In diesem Jahr sind eher Naturprodukte angesagt. Und Eier in Pastell.

Eierschalen, trockene Äste und Moos: Nicht wegschmeißen, sondern dekorieren zu Ostern

Als sich Rhodea Sellschop mit der Frage beschäftigte, was sie ihren Kunden in diesem Jahr an österlicher Deko präsentieren könnte, war sie erst mal ratlos. Denn von der Messe Nordstil in Hamburg, auf der sie sich sonst mit Osterware eindecken, kam ihre Mitarbeiterin ohne Fundstücke zurück. Da habe es nur Kitschiges gegeben, beispielsweise knallgelbe Porzellanküken, lautete die Begründung.

Also stellte Sellschop einen Teil ihrer Osterdeko selbst her. Das lässt sich sehen und nachmachen. Zum Beispiel hat sie die Schalen von Hühnereiern, die sie im Laufe von Wochen gegessen hat, nicht weggeschmissen, sondern ausgewaschen und in einem Korb gesammelt.

Aufgebrochene Schale von Hühnereiern in Hellbraun, Beige, Weiß und Pastellgrün. Nicht gefärbt, sondern naturbelassen. Quelle: Frank Peter

Da liegen die aufgebrochenen Schalen nun in Hellbraun, Beige, Weiß und Pastellgrün. Nicht gefärbt, sondern naturbelassen. „Die grünen Eier stammen von Hühnern der Rasse Araucana“, berichtet die Ladeninhaberin und ehemalige Hühnerhalterin.

Was die Farbe der Eier mit der Farbe des Hühnerohrs zu tun hat

Ihr Fachwissen gibt sie gern weiter: „Man erkennt an der Farbe der Ohrmuschel einer Henne, welche Farbe ihre Eier haben.“ Man müsse die Federn am Ohr etwas beiseiteschieben und hinter das Ohrläppchen des Huhns schauen, da liege versteckt die Ohrscheibe. Ist sie weiß, lege die Henne weiße Eier. Ein Huhn mit roter Ohrscheibe lege braune Eier. Und die Eier des reinrassigen „Marokkaner Huhns“ (Araucana) sind eben grün wie seine Ohren.

Die Farbe spielt für Sellschops nächsten Deko-Tipp allerdings keine Rolle: Einige Hühner- und Gänseeier hat sie mit Moos befüllt. In dieses Mininest kommt ein kleiner Holzhase oder eine keimende Tulpenzwiebel. Fertig.

Plastik kommt bei „Stilfrei“ nicht in die Schale: Eier aus Holz oder von echten Hühnern, Federn vom Fasan und Pfau. Quelle: Frank Peter

Auch ihre Vasen dekoriert sie mit Naturprodukten. Sellschop greift sich ein Nest aus täuschend echt aussehendem Heu („Ist aber Papier, ich bin Allergikerin ...“) und legt es auf die Vasenöffnung, steckt dann trockene Äste und bunt eingefärbte Gräser hindurch, heftet Fasanen- und Rebhuhn-Federn an und setzt einen „Piepmatz mit Echtfedern“ auf jeden Ast. Schon ist der Osterstrauß perfekt.

Osterdeko ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch des Familienstands

Natur ist nicht jedermanns Geschmack, daher hat Sellschop auch einen Ostertisch in Schwarz-Weiß dekoriert. Schwarze Metalleier, dazu Eierbecher, Keramikgeschirr und Kerzen in Grautönen. Wer mag es so farblos zum Osterfest? „Kinderlose mit einer stylishen Wohnung.“

Mit Kindern falle die Osterdekoration hingegen viel farbenprächtiger aus. „Es ist gut, wenn Familien ihre eigenen Traditionen pflegen und Lieblingsstücke alljährlich wieder hervorholen und mit Neuem ergänzen.“

Etwas wirklich Traditionelles liegt auf dem Nebentisch: ein Stapel mit Oblaten, diese Motivglanzbilder aus Großmutters Zeiten. Abgebildet sind Hasen in allen Variationen. Kundin Barbara Krauskopf sucht die schönsten mit Glitzer für ihre Enkelin aus. „Sie ist sieben Jahre alt und klebt sie in ihr Poesiealbum“, berichtet die Oma. Sie selbst will ihre Osterpost mit den nostalgischen Bildchen veredeln.

Bei Astrid Petersen in der „Tragbar“ baumeln Hasen und Eier aus Papier. Quelle: Frank Peter

Moderner, aber nicht weniger österlich sieht es im Laden von Astrid Petersen aus. In ihrer Tragbar weiter nördlich in der Holtenauer Straße in Kiel gibt es ebenfalls Anregungen zum Selberbasteln oder Selberkaufen. Hier baumelt, klemmt und leuchtet Osterdekoration aus Papier und Pappe.

Hasenfee aus ausgestanztem Metall mit transparentem Kleid. Gesehen in der Tragbar. Quelle: Frank Peter

Der Hit, sagt Petersen, sind die Konfetti-Eier: Transparentes Papier in Eiform zusammengenäht und mit Konfetti befüllt. „Lieblingsei“ steht drauf oder „Ach Du dickes Ei“. An einer Schnur im Fenster hängen Hasen in Reihe. Auf dem Tisch stehen kleine leuchtende Papiertütchen mit Hasenmotiv und Teelichten.

An Hasen kommt man einfach nicht vorbei, das wird spätestens bei den Osterkarten klar: „Ich mag Dich volle Möhre“ ist zu lesen oder: „Frohe Ostern ihr Hasen!“. Mit diesen Dingen wird die Welt zwar nicht besser, aber netter.

Lieber echte Blumen als bunte Plastikdeko: Tulpen von „Fröhliche Blumen“. Quelle: Frank Peter

Und wem das weiße Papier mit den dezenten Motiven zu blass ist, der schmückt sein Zuhause zusätzlich mit einem quietschbunten Frühlingsstrauß. „Narzissen und Tulpen gehören zum Osterfest“, findet auch Floristin Sandra Hartmann von „Fröhliche Blumen“. Kein Zweifel: Die Zwiebelblumen sind viel schöner als Plastikeier.