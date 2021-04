Für Politiker und Virologen ist dies ein Traum-Ostersonntag: Ob am Strand in Schilksee, am Tiessenkai oder an der Kiellinie - von Gedrängel keine Spur. Auch in den Umlandgemeinden vermelden Polizei und die dortigen Bürgermeister: Statt Stress gibt es Entschleunigung.