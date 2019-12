Der Bau der größten Landstrom-Anlage Europas geht in Kiel in die heiße Phase. Das Fundament ist fertig. Am Ende des Ostseekais werden bis zum Sommer 15 Millionen Euro investiert. „Unser Ziel ist es, im Sommer des nächsten Jahres mit dem Testbetrieb zu beginnen“, sagt Seehafen-Sprecher Ulf Jahnke.