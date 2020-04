Bereits 2015 war ein Haftbefehl gegen den 52-Jährigen wegen Unfallflucht durch die Staatsanwaltschaft Bonn ausgestellt worden: Am Dienstag ging der Mann der Bundespolizei in Kiel am Ostuferhafen ins Netz. Nun blieb ihm nur die Wahl zwischen einer Geldstrafe und Haft.