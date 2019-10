Gleich zwei Haftbefehle vollstreckte die Bundespolizei Kiel am Montagnachmittag im Ostuferhafen: Ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger waren wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. gemeinschaftlichen Diebstahls zu Strafen verurteilt worden, die sie begleichen mussten.

Von Niklas Wieczorek