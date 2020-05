Kiel

Wie Bundespolizei-Sprecher Michael Hiebert am Dienstag mitteilte, war gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl mit der Strafandrohung von 693 Euro verzeichnet. Der Mann versuchte an zwei Geldautomaten die Summe abzuheben, was jedoch fehlschlug. Es blieb ihm lediglich die Fahrt mit der Bundespolizei zur JVA Neumünster, wo er nun 41 Tage verbringen muss.

Vier Personen wegen Diebstahls gesucht

Drei weitere Männer und eine Frau waren laut Hiebert von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften in Deutschland gesucht worden – allesamt wegen Diebstahls. Da es sich aber zunächst lediglich um Fahndungsnotierungen handelte, reichte eine Postanschrift. Sie durften ihre Reise fortsetzen.

