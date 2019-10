Der Neubau des Selbstlernzentrums ist kein Selbstgänger: Am Sokratesplatz in Neumühlen-Dietrichsdorf lässt die FH Kiel hat der Bau Hindernisse – das gefährlichste war bisher ein 250-Kilo-Blindgänger, dessen Zündkette am Sonnabend gesprengt werden musste. Und es gibt noch mehr Herausforderungen.